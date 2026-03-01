未來一周台灣天氣變化極快，中央氣象署預報員張承傳表示，受到兩波鋒面、東北季風影響，周四前（3月5日）全台天氣極度不穩定，周二元宵節（3月3日）全台降雨最多，提醒民眾，隨著冷空氣接續報到，氣溫起伏劇烈，提醒民眾需適時調整穿著，以防感冒。
開工日鋒面抵達 北台灣防大雷雨
張承傳指出，周一（3月2日）開工日上午鋒面接近影響，中部以北要注意短暫陣雨、局部雷雨、較大雨勢，下午鋒面通過後雨勢雖稍緩，但北部、東半部、中南部山區仍有局部陣雨；氣溫方面，周一白天處於鋒面前緣，全台溫暖偏熱，近山區高溫甚至可能衝上34度。
元宵節雨勢升級 低溫剩15度
張承傳說明，周二元宵節除了鋒面之外，還有華南雲雨區東移影響，全台水氣再度增加，西半部整天都有短暫陣雨或雷雨，且要注意局部較大雨勢；周三（3月4日）全台持續受雲雨帶影響，各地仍有局部短暫陣雨，若有元宵燈會或戶外活動規劃，建議備妥雨具並留意最新的氣象預報。
氣溫方面，周二、周三有東北季風增強，台灣北往南轉涼，北台灣低溫將降至15至18度，濕冷感明顯，中南部白天氣溫相對舒適，但早晚仍有涼意，南北往返的民眾注意溫差。
周末逐漸放晴 元宵節有機會下雪
張承傳提及，周五（3月6日）東北季風再增強，北部、東半部、恆春有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。周六、下周日（3月7日至3月8日）東北季風影響，環境轉乾，降雨減少，僅北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有短暫雨。
此外，氣象署提醒，周一中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島或開車通勤請注意航班資訊與路況；周二台灣3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，登山民眾務必注意防寒與行走安全。
資料來源：中央氣象署
