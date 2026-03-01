我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）小組賽，中華隊今（1）日以93：100慘遭中國大陸逆轉，吞下賽會第3敗。儘管無緣重現「馬尼拉大捷」，但中華隊此役打出一場精采好球，雖然無緣取勝，但一度讓對岸虎撲網友十分緊張，中國媒體人夏曉司也不禁感嘆：「我們現在到底是亞洲第幾流？」過去中華隊在FIBA該等級的賽事只有在2013年亞錦賽擊敗過中國，過去打其他強權都有贏球的可能，但打中國這種長人陣特別不舒服，因此這一場比賽在賽前普遍都看好中國能夠過關。不過中華隊CBA三俠正處於巔峰，又有進攻技巧提升的高柏鎧坐鎮，歷經圖齊體系磨練3年，已經和杭州亞運時有所不同。賽前其實不少媒體和專家在賽前閒聊時都認為很有機會。而開賽後陳盈駿、林庭謙、劉錚果然發揮搶眼，高柏鎧更是頂梁柱般的存在，本土也有盧峻翔有搶眼發揮，中華隊讓中國打得艱難，對岸籃球網站虎撲被打到一度進不去。許多中國網友急切地發文「怎麼不讓廖三寧上？」、「陳盈駿你要毀了CBA嗎？」、「這個高柏鎧來CBA打算外援嗎」、「今天趙睿的鍋」、「對面有歸化還是難打」。不過可惜中華隊在末節林庭謙投進三分球之後，可能因為體能下滑等原因，突然陷入得分荒，而中國絕境之下展現極強韌性，靠體型搶籃板和製造犯規，硬是將這場比賽翻盤。中國媒體夏曉司賽後發文表示：「100：93，中國男籃贏的磕磕絆絆，最後三分鐘省隊一分沒得，好在結果贏了就好！不過，整個比賽過程提醒我們，我們現在到底是亞洲幾流？」中華隊輸球之後戰績為1勝3敗，接下來對韓國和中國還各有一場比賽，想要晉級已無輸球本錢。但無論如何中華隊此役已打出血性和拚勁，輸球也值得更多掌聲。