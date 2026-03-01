我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李亦伸分析遭到逆轉的兩大原因：第一，中國隊在決勝時刻成功控制住了失誤；第二，對手在這段時間籃下以及外線的穩定性表現得比中華隊更好，進而促成了第四節的大反撲。（圖／中華籃協提供）

▲李亦伸總結，這場比賽大幅提升了中華隊的信心。放眼未來再次對陣中國隊，只要中華隊能繼續保持良好的失誤控制，進攻端打得更果決、加快節奏，並維持穩定的命中率，絕對有機會擊敗中國隊。（圖／中華籃協提供）

在菲律賓馬尼拉舉行的2027籃球世界盃亞洲區資格賽中，中華隊強碰中國大陸隊。中華隊在比賽中展現強大競爭力，第四節一度握有11分的領先優勢，但最終遭中國隊打出一波29：16的反撲，以93：100遺憾吞敗。針對此役，NOWNEWS球評李亦伸進行了深入分析，點出中華隊遭逆轉的關鍵在於對手在決勝時刻的穩定性。李亦伸指出，中華隊在這場比賽中有超過七成的時間都處於領先狀態。然而，面對人高馬大、身材天賦佔優的中國隊，中華隊在籃板球上落後了15個（31：46）。進入第四節關鍵期，中國隊展現了韌性，李亦伸分析遭到逆轉的兩大原因：第一，中國隊在決勝時刻成功控制住了失誤；第二，對手在這段時間籃下以及外線的穩定性表現得比中華隊更好，進而促成了第四節的大反撲。儘管未能守下勝利，李亦伸仍給予中華隊高度肯定，認為這是一場非常精彩且有內容的比賽，值得大家喝采。他特別稱讚這是歷年來中華隊在防守端做得最好的一次。無論是對球的壓迫、外圍擋拆防守，還是整體的換防與輪轉協防，表現都十分優異。此外，213公分的歸化中鋒高柏鎧在禁區的護框能力與籃板保護也建功不少。在進攻端，中華隊打得極具效率，三分球25投10中，命中率高達四成，且全場僅出現4次失誤。李亦伸強調，在積極的防守壓迫下，中華隊讓中國隊無法輕易發起二波攻勢，甚至在禁區得分還稍稍領先對手。他認為中華隊的表現已幾乎無懈可擊，未能贏球只差了一點球運。透過這場比賽，李亦伸認為這支中國隊「並不可怕」，也並非不可擊敗。他舉例，南韓隊在第一階段就曾兩度擊敗中國。他觀察到中國隊的後衛群（如趙繼偉、趙睿、廖三寧）在處理球與組織能力上仍稍顯生嫩，而包含胡金秋、張鎮麟、朱俊龍等鋒線球員的天賦與團隊戰力也沒有得到全面發揮。李亦伸總結，這場比賽大幅提升了中華隊的信心。放眼未來再次對陣中國隊，只要中華隊能繼續保持良好的失誤控制，進攻端打得更果決、加快節奏，並維持穩定的命中率，絕對有機會擊敗中國隊，創造奇蹟。