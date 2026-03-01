我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國台辦更新的頁面顯示，台獨頑固分子一共有14人，另外台獨打手幫兇有12人，沈伯洋雙入榜。（圖／國台辦網頁）

國台辦官網近期更新「台獨」清單，立委沈伯洋2024年10月被列入「台獨頑固分子」後，如今又出現在「台獨打手幫兇」名單中，除了沈伯洋以外，還有民進黨立委黃捷、網紅史書華、檢察官陳舒怡等人都入列。被國台辦雙重認證的沈伯洋在臉書發文，直言自己同時被列為主謀與幫兇，簡直成了「台獨二刀流」，反諷國台辦是不是想蹭棒球。根據國台辦更新的頁面顯示，台獨頑固分子一共有14人，包括副總統蕭美琴、總統府資政蘇貞昌、國防部長顧立雄、立委王定宇等，而沈伯洋不僅位列頑固分子名單，就連內政部長劉世芳、聯電創辦人曹興誠也同樣出現在兩份名單上，引起一波討論。沈伯洋發文，自嘲自己是「台獨二刀流」，支持者也湧入支持，把台獨黑名單當成戰功勳章留言：「恭喜！」、「這下頭銜又更長了，台灣人最高榮譽都給你了」，還有人順著棒球梗直呼「可以封你為台獨大谷翔平了」、有人留言反問：「如果三刀流是不是就蹭航海王？」根據國台辦先前發布的《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，內容提到中國可以對名單成員進行審判以外，成員家屬也會被永久禁止進入中國大陸、香港及澳門，關聯企業或金主也會面臨切斷金流、沒收財產等經濟制裁。