新北市中和區今（1）日下午發生一起死亡車禍。興南路二段往烘爐地方向的山路，下午3時許一輛機車失控自撞電線桿，造成祖孫三人重摔倒地，其中3歲男童頭部重創，送醫之後宣告不治。警方調查，68歲楊姓男子騎機車載著50歲王姓妻子及3歲孫子「三貼」下山，疑似前往烘爐地拜拜後返程。當時楊男駕駛，王女坐在後座，3歲男童則站在前方腳踏板。行經興南路二段399巷附近時，不明原因失控自撞路旁電線桿，路過民眾見狀立即報案。警消到場時發現，3歲男童頭部嚴重受創，已無呼吸心跳；楊男胸腔受傷並有右腿骨折，王女則多處擦挫傷。三人分別送往衛福部立雙和醫院及新店慈濟醫院搶救，但男童於下午4時許宣告不治。而楊男目前仍在開刀手術中，至於酒測值仍待抽血檢驗。警方已調閱周邊監視器畫面並進行採證，將進一步釐清事故發生原因與相關責任。