中東戰事升溫導致多國關閉或限縮空域，國際航班接連取消，台灣出境團也出現行程受阻情況。交通部觀光署今（1）日表示，初步盤點約有28團、773名旅客（含去程與回程）受到影響，已要求相關旅行社加速協調替代航班、妥善安置旅客，盡量把衝擊降到最低。旅行社端陸續回報最新狀況。雄獅旅遊指出，已成立專案小組掌握動態，截至3月2日統計，目前有1團正在杜拜行程中，團員皆平安；另有歐洲線與亞非線約300人行程受到不同程度影響。雄獅表示，將視局勢變化與航空公司航班營運情況，彈性調整轉機安排或行程內容，確保旅客安全並兼顧權益。可樂旅遊則表示，受中東領空關閉影響，部分原訂自歐洲經杜拜返台的團體旅客班機遭取消，影響人數逾百人，返台時間將順延，目前已協助安排歐洲當地住宿，並持續調整後續航班；此外，原本規劃搭乘阿聯酋航空出發的團體因航班取消，行程也同步取消，後續將依規定辦理退費。觀光署說明，針對中東或經中東轉機的歐洲團，因戰事造成領空關閉、班機取消，屬於不可歸責旅客或旅行社的事由。若旅客因此取消行程，可依國外旅遊定型化契約相關規定辦理，旅行社在扣除行政規費及已支付的必要費用後，應將餘款退還旅客；旅客也可與旅行社協商改期出發或改走其他團型。若旅客在旅途中因班機取消而滯留當地，觀光署指出，依定型化契約規定，因航班異動所增加的必要費用應由旅行社負擔，不得再向旅客加收；反之，行程縮減而減少的費用，也應退還旅客。觀光署已要求業者做好後續安置與權益處理，並持續掌握受影響旅客狀況。