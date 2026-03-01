美國與以色列經數月計劃，2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），不少支持者走上街頭哀悼。巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）也爆發抗議行動，還有什葉派穆斯林示威者在美國領事館外，與安全部隊發生衝突，造成9人死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《美聯社》、《路透社》報導，在伊朗證實哈米尼喪生後，約500名什葉派穆斯林衝進巴基斯坦港口城市喀拉蚩的美國領事館、砸碎窗戶。

警方官員表示，警方和準軍事部隊使用警棍並發射催淚瓦斯驅散人群，抗議者與警方及安全部隊發生衝突，造成9人死亡、8人受傷。抗議者隨後被驅散，局勢獲得控制。

報導稱，巴基斯坦其他地區也爆發大規模抗議活動，抗議者在北部城市斯卡杜縱火焚燒了一座聯合國辦事處大樓。親伊朗的抗議者也聚集在伊拉克首都巴格達的綠區外，美國大使館也位於綠區內。

巴基斯坦另一大城拉合爾也出現什葉派穆斯林示威遊行，手持標語、哈米尼遺像，抗議美國、以色列的軍事行動。

▲巴基斯坦大城拉合爾有什葉派穆斯林示威遊行，手持標語、哈米尼遺像，抗議美國、以色列的軍事行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦大城拉合爾有什葉派穆斯林示威遊行，手持標語、哈米尼遺像，抗議美國、以色列的軍事行動。（圖／美聯社／達志影像）

更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。

相關新聞

伊朗報復怒火燒進杜拜！知名「帆船飯店」受波及　起火畫面曝

哈米尼遭斬首！港媒分析「伊朗變天」3種可能：美以理想結局

哈米尼身亡！伊朗揚言猛烈進攻　川普警告：將以前所未有力量回擊

哈米尼遭擊斃！伊朗革命衛隊誓言：史上「最猛烈進攻」報復美以