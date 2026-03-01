我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴基斯坦大城拉合爾有什葉派穆斯林示威遊行，手持標語、哈米尼遺像，抗議美國、以色列的軍事行動。（圖／美聯社／達志影像）

美國與以色列經數月計劃，2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），不少支持者走上街頭哀悼。巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）也爆發抗議行動，還有什葉派穆斯林示威者在美國領事館外，與安全部隊發生衝突，造成9人死亡。據《美聯社》、《路透社》報導，在伊朗證實哈米尼喪生後，約500名什葉派穆斯林衝進巴基斯坦港口城市喀拉蚩的美國領事館、砸碎窗戶。警方官員表示，警方和準軍事部隊使用警棍並發射催淚瓦斯驅散人群，抗議者與警方及安全部隊發生衝突，造成9人死亡、8人受傷。抗議者隨後被驅散，局勢獲得控制。報導稱，巴基斯坦其他地區也爆發大規模抗議活動，抗議者在北部城市斯卡杜縱火焚燒了一座聯合國辦事處大樓。親伊朗的抗議者也聚集在伊拉克首都巴格達的綠區外，美國大使館也位於綠區內。巴基斯坦另一大城拉合爾也出現什葉派穆斯林示威遊行，手持標語、哈米尼遺像，抗議美國、以色列的軍事行動。