台灣人再度成為熱情的《動物森友會》居民！昨（28）日晚間有民眾行經台北車站附近路口時，目睹一對韓國情侶將手提包掉在路上，原本撿起想追上歸還卻已找不到人，而且包內還有護照與錢包。台灣網友心急如焚，立刻用中、韓雙語將情況發上 Threads，結果不到16小時就順利找到韓國失主，當事人更親自留言致謝，再次完成最暖心的國民外交。
韓國旅客弄丟重要包包！台灣人急發Threads擴散成功
昨（28）日晚間7點多，一名台灣網友在台北車站承德路路口等紅燈時，目睹一對說著韓語的情侶走向車站，卻不慎將手提包遺落在地。原PO趕緊撿起想追上歸還，但對方已消失在人群中。
原PO隨即將手提包送往北車派出所處理，而包內竟有兩本護照及錢包等重要物品。為了盡快找到失主，他也立刻在Threads上以中、韓雙語發文表示：「希望他們已經發現東西不見了，然後能看到這篇文章。」
貼文迅速引發破2萬網友轉發與按讚，希望能讓韓國失主看到。結果不到16小時，遺失包包的情侶就在留言區現身回應：「真的非常感謝您。當我遺失護照和錢包時，真的非常慌張又不知所措，因為您的幫助，我才感到安心許多。在陌生的旅途中，能遇到這樣溫暖的幫助，讓我更加深刻地記住這份善意。因為您的善良，讓這趟旅行成為美好的回憶。真的非常謝謝您，我會一直記得您的幫助。」
完美結局曝光後，也讓大批台灣網友直呼：「台灣人真的很可愛，沒辦法忍受別人遺失物品」、「看看台灣人為了幫忙找回錢包有多給力」、「台灣動森居民又出動了。」還有許多韓國網友現身分享自己被台灣人熱情招待的經歷：「我是韓國人。以前曾一個人到台北旅行，真的被大家的親切嚇了一跳」、「看到這篇真的好想念台灣！當初就是因為台灣人的熱情才決定去打工度假，在台灣生活的那段時光真的很幸福」、「我的第一次海外旅行就是到台灣台北，那裡的悠閒與友善一直留在我心中，因為有像您這樣的人，台灣才更加美好。」
