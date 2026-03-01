我是廣告 請繼續往下閱讀

年後跳槽潮升溫，根據yes123求職網最新調查，企業端觀察到員工準備離職前，往往會出現一連串可辨識的行為變化。調查指出，在企業眼中最明顯的訊號是「請假頻率突然提高」（61.4%）；其次是「常常上求職網站」（60.3%），以及「常離開座位接手機」（53.2%）。另外，「突然不加班、準時下班」（46.7%）與「低調打包整理桌面、收拾物品」（36.1%）也名列前段。其他被點名的徵兆還包括，抱怨公司變多、工作效率明顯下滑、開始瀏覽其他企業網站、遲到早退增加，以及與同事或主管的摩擦變頻繁等。不過，即使離職意向浮現，多數上班族在正式提出前仍會選擇「先低調」。調查顯示，等到新工作確定到手才提離職有40.7%；另有「開始找工作到找到新工作」這段期間提出辭呈約38.6%；真正選擇不先找下家、直接離職的「裸辭族」僅占20.7%。高達82.3%的上班族坦言「提離職很困難」。57.7%表示若公司完全不慰留，反而會感到失落，甚至覺得自己不被重視；相對地，若企業願意拿出誠意，像是加薪、升職、發放獎金分紅或調整工作內容，最容易被視為具備慰留效果的條件。不過，企業慰留成效有限，平均每5位要離職的人，企業大約只能留下1人；而補人速度也不快，若離職者非主管職，平均要99天才能補齊，主管職缺更可能拉長到4.1個月在實際離職流程上，多數人仍是主動提出。調查顯示，有主動提離職的經驗達97.1%，其中口頭告知81.3%，會再補交書面辭呈51.6%。不過，接近8成受訪者坦言不會說出真正離職原因，對外多以「職涯規劃」（75.5%）或「家庭因素」（61.7%）作為主要說法。離職過程也未必順利。調查顯示，68.1%的員工曾遇到公司刁難，最常見的狀況是「找不到接替人選，離職日期被延後」（65.3%），其次為「交接被認為未完成」（44.2%）、「主管冷言冷語」（38.2%），「要求放棄獎金」的情形（27.9%）。從企業角度來看，會做離職面談公司78.3%，企業自認能掌握員工離職主因81.1%。企業歸納的員工離職五大導火線依序為「薪資問題」、「工作內容」、「壓力過大」、「家庭因素」及「獎金分紅」。