2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，萬眾矚目的「海峽大戰」今（1）日於菲律賓馬尼拉落幕。中國男籃在一度落後達 11 分的劣勢下，末節頂住中華隊「CBA三少」的強力衝擊，最終以 100：93 驚險逆轉。賽後，中國隊總教練郭士強對昔日子弟兵陳盈駿的表現給予高度評價，更直言這場勝利是靠著「團隊信仰」從懸崖邊拉了回來。本場比賽不僅是兩隊晉級的關鍵戰，更是中國隊主帥郭士強與中華隊主控陳盈駿的「師徒對決」。陳盈駿此役狂砍全場最高的26分，數度讓中國隊陷入苦戰。談及陳盈駿，郭士強在記者會上說道：「我們兩人的師徒感情非常深，自從我離開遼寧前往廣州龍獅執教後，我們一起生活、訓練、比賽了四年的時間。」郭士強表示，這四年間他親眼見證陳盈駿的成長與進步，並對他近年在國家隊與職業隊的表現感到自豪，「真心希望他未來越來越好，一切順利。」中國隊老將後衛趙繼偉今日扮演定海神針，砍下13分包含3記關鍵三分球。他坦言，這兩場比賽對中國隊來說極其艱難，「大家可以說是從懸崖邊拉了回來，這兩場比賽意義重大，讓大家經歷了蛻變。」趙繼偉強調，目前的中國男籃展現了空前的團結與血性，「希望這兩場比賽能喚醒所有的中國球員。雖然第二階段結束了，但我們還有很長的路要走。」儘管比賽中一度被中華隊的高柏鎧與林庭謙壓制，但中國隊在末節靠著朱俊龍的外線以及胡金秋在關鍵時刻的籃板與罰球成功逆轉。郭士強總結全場表現時表示，中國男籃擁有優良的傳統，不僅老一輩有凝聚力，新一代更是無私的團隊，「每個人都在各自的角色上做得非常好，我們是靠著『為國而戰』的信仰贏得比賽。」他也特別提到，賽前已做好打滿40分鐘、戰至最後一攻一防的心理準備，這是一場屬於團隊的勝利。隨著第二階段賽事結束，中國隊與中華隊不約而同在近期打出強韌球風，雙方目前戰績由中國隊取得領先來到2勝2敗，與韓國並列第2，中華隊則以1勝3敗暫居小組墊底，接下來的第三階段將決定最終晉級世界盃的命運。