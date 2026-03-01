我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣的國中導師與同學提前為他慶生。（圖／江啟臣提供，2026.03.01）

▲江啟臣今天在本命區豐原舉辦首場見面會，受到熱烈歡迎。（圖／江啟臣提供，2026.03.01）

國民黨台中市長提名，黨內有江啟臣、楊瓊瓔競爭，黨中央將於3月底以電話民調決勝負，立法院副院長江啟臣今天在本命區舉辦第一場見面會，吸引近千民眾參與。他首度主動提及8年前初選落敗一事，表示自己「8年前就準備好了」，但當初決定讓賢是對的，台中人選出對的人，盧秀燕當市長這8年，台中成為六都評比最幸福的城市。8年前江啟臣與盧秀燕都有意挑戰當時的民進黨市長林佳龍，黨內初選時江啟臣民調小輸盧秀燕0.6%，他第一時間宣布讓賢留下政壇佳話，因此各界多認為下屆台中市長選舉，國民黨理所當然提名江啟臣，但去年11月底楊瓊瓔突然宣布「我準備好了」，黨中央定於3月底為兩人進行電話民調。江啟臣從今（1）日起開辦各區見面會，把初選當大選來打，首場下午在本命區豐原樂天宮開講，不僅豐原區半數以上在地里長出席，包括紅派大老前縣長廖了以、全國最資深市議員張瀞分等人都出席力挺；台北市議員柳采葳、新北市議員陳偉杰特地來站台，他的國中老師與同學，還為明天生日的江啟臣提前慶生。江啟臣笑稱從政有點意外，他指著台上眾人「14年前推坑的凶手，現在都站在我旁邊」，但一切困難挑戰只要不忘初衷，都是很歡喜的事情，去年他挺過大罷免，現在要二度拚初選，他引用楊瓊瓔的話說「我8年前就準備好了！」當時為了黨內團結，最後證明自己的決定是對的，並二度感謝盧秀燕8年來帶給大台中很好的現在、讓台中成為六都評比最幸福的城市。因為盧秀燕的努力，現在講「我是台中人」很光榮、很有面子。他說未來台中要更國際、更幸福，提升為最好的城市，必須有好的擘畫、高效率的能力、規劃實踐的能力，他就是那個助大家圓夢的人，並正式提出台中旗艦城政見「12345台中更幸福」，包括一個願景、兩個定位、三個目標、四個途徑、五個面向。江啟臣細數台中這城市很會做機械、零件、鏡頭、光學，可說是天生麗質，雖然過去沒有對外展示的窗口，不容易被世界看見，但美國已經看到台中是可以合作的夥伴，美國在台協會（AIT）處長谷立言去年就提到合作的可能性，今年1月正式擬出未來願景，希望在台中打造AI機器人智慧園區，他相信未來將是另一個台積電，讓台中成為引領國際產業的先鋒；台中農業也在升級中，已有業者投資在新社智慧型農場，未來AI會在貨櫃裡面，種出無毒無農藥的精緻蔬菜。