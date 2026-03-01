我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在末節最後5分鐘未能頂住壓力，終場以90：100遭中國隊逆轉。（圖／中華籃協提供）

▲中國CBA聯賽的對抗是有名的粗野、激烈，而中國球員的養成從青年隊開始首重身替素質。（圖／中華籃協提供）

▲中華隊末節遭到逆轉，一方面是球隊今晚的輪換只用7人，確實都燃盡了。（圖／中華籃協提供）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽（2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第二階段賽事於今日（1日）開打，戰績同為1勝2敗的中華隊與中國大陸隊展開關鍵對決。最終我國以7分之差落敗，球隊在末節再次被中國球員用身體素質在攻防兩端施壓，最終輸掉關鍵戰。至此中國男籃在1987年以來的國際賽17次交手中，對我國取得16勝，對戰紀錄為16勝1敗。開賽後，外界視為勝負關鍵的歸化中鋒高柏鎧表現活躍，連不擅長的外線都有所斬獲，但中國隊靠著老將趙繼偉單節兩顆三分球取得領先。次節中華隊發動反擊，高柏鎧與林庭謙聯手接管進攻，加上盧峻翔、雷蒙恩、陳盈駿點放火力，以及劉錚在半場結束前的超遠三分球，幫助中華隊以51：50反超進入下半場。易籃後，陳盈駿與林庭謙展現CBA頂級衛實力，先後命中外線帶起8：0高潮，讓中華隊一度取得11分領先，三節結束仍保有77：71的優勢。末節中華隊陷入得分荒，在林庭謙三分命中後攻勢突然熄火，讓中國隊李弘權與趙繼偉發動反撲追平比分。比賽讀秒階段，趙睿製造林庭謙三分出手犯規並兩罰俱中，助中國隊正式反超。隨後中華隊盧峻翔錯失兩次追分籃框機會，加上未能掌握關鍵籃板，讓中國隊胡金秋透過罰球鎖定勝利。雖然中華隊陳盈駿與林庭謙全場表現全能，分別攻下26分與22分，不論擋拆上籃、跳投或戰術空檔皆有穩定把握，可惜球隊在末節最後5分鐘未能頂住壓力，終場以90：100遭中國隊逆轉。中華隊這個週期的兩場比賽對上韓國和中國一勝一敗，而且都打得很接近，高柏鎧禁區貢獻幾乎可說是首功，主帥圖齊可能是其次的隱藏大功臣。從韓國隊針對性的防守開始，每一波戰術設計都打在對方痛點上，而且臨場反應也很快。今天末節換上林庭謙，立刻來了一顆三分；換上曾祥鈞立刻送出助攻，換人效果立竿見影。對上韓國，對方缺了一些人手，圖齊戰術很有針對性，特別在進攻端重點消耗李賢重，把他帶入到擋拆防守之中；而今天對中國，透過來自弱側的協防幫忙，讓中國整場打得很不舒服，最後是靠籃板和二次進攻脫困。圖齊在擁有高柏鎧的情況下，防守戰術設計真的太豐富了，讓體型不如人的中華隊，做到了限制對方半場進攻。不僅僅是世界盃資格賽，其實在亞洲盃時，圖齊的防守針對性就非常不錯。特別是在我國四號位人選不多的情況下，能做到保持場上空間以及維持禁區對抗性，真的不容易。這可能是本屆至今中華隊進攻打得最好的一場比賽，團隊命中率48.5%，三分球25投10，有四成水準。更讓人驚豔的是全場僅發生4次失誤，以這種強度的比賽來說，讓人感到不可思議。CBA雙衛陳盈駿、林庭謙幾乎拿出了畢生所學，不僅拿手的持球擋拆後跳投和上籃都很有水準，今天無球戰術設計的空檔也都能把握，很難再挑剔什麼；而內線方面高柏鎧更是三分外線和翻身跳投都能拿出來；盧峻翔雖然末節幾次出手有待商榷，但這就是他的風格，敢打敢拚今天也得到了15分。但是中華隊最終仍然輸給了中國，原因後過去幾乎沒有差別。一直以來中華隊可以打西亞球隊、可以和日韓叫板，唯獨對中國場面會比較慘一點，主要就在於對岸是亞洲最會打「Bully Ball」的球隊。中國CBA聯賽的對抗是有名的粗野、激烈，而中國球員的養成從青年隊開始首重身替素質，雖然中國球員的技術和籃球理念常常被外界質疑跟不上時代，但球員的體型和運動能力確實是亞洲頂級。更重要的是他們非常擅長運用自己的這一套優勢。而中華隊與東亞四強比起來，差最多的就是體型，即使擁有了歸化球員高柏鎧也僅僅是可以得到對抗的本錢而已。日本和韓國近年加強了球員身體素質的提升，他們的球員體型——特別是鋒線，其實已經不是很怕大陸的身體碰撞了。但中華隊在前鋒體型上依然薄弱，長期以來我們在尋找四號位的理想人選，雷蒙恩雖然被寄予厚望，打韓國也確實表現精彩，但目前還是太瘦弱了，第四節一次關鍵卡位，被對方198公分、102公分的李弘權直接撞開，被拿了一次二次進攻得分，可說是本場勝負分野。中華隊末節遭到逆轉，一方面是球隊今晚的輪換只用7人，確實都燃盡了；一方面也是在這種體型劣勢下對抗，分數始終拉不開，末節氣力放盡所致，甚至連對方罰球不進的關鍵籃板都拿不下。而中國連兩場在雙位數比分落後下大逆轉，精神屬性十分驚人，這也是中國各項競技在國際賽上的一個特點，儘管有兩岸有政治上的紛擾，人家的長處還是要給予肯定，確實是硬氣。這幾年中華隊在圖齊講究轉換和節奏的體系中，逐漸固定了輪換和戰術，整體實力的提升絕對有目共睹，但更重要的是取得人才上的進步。籃協動起來終於弄來了禁區歸化高柏鎧、還有阿提諾可以備用，然後賀丹、賀博加入球隊讓身體素質大大提升。今天其實無論勝負都應該要給予中華隊肯定，一方面我們確實是「下狗」，打到這個程度已經超水準；另一方面比賽內容也確實精彩，就如前所述，單場4失誤已說明台灣球員這一場沒什麼犯錯誤，執行力其佳。不過最終失利了，代表還有進步空間，畢竟中華隊有贏球機會，但錯失了。球員身體素質的提升是一條無止盡的道路，我們仍需要堅定走下去。