我是廣告 請繼續往下閱讀

▲整場比賽幾乎都處於領先的中華隊，遭到中國大陸逆轉輸球。（圖／中華籃協提供）

▲李亦伸分析遭到逆轉的兩大原因：第一，中國隊在決勝時刻成功控制住了失誤；第二，對手在這段時間籃下以及外線的穩定性表現得比中華隊更好，進而促成了第四節的大反撲。（圖／中華籃協提供）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華男籃今天差一點點創造最大驚奇，終場前1分42秒中華vs.大陸打成93：93平手，大陸後衛趙睿三罰中二，大陸取得95：93兩分領先，可惜接下來中華隊由射手盧峻翔操刀，兩次急攻都失手，最終中華93：100被大陸男籃逆轉。第四節中華隊一度領先11分，雙方最後47秒2分差距(95：93大陸領先)，盧峻翔第一次急攻籃下拋投失手，最後17秒盧峻翔再一次急攻殺進籃下擦板，可惜球又彈框而出，大陸成功保護這兩次防守籃板，中華隊賠上犯規，最終無力回天。整場比賽幾乎都處於領先的中華隊儘管輸球，但這一戰打出中華隊自信和未來競爭力。幾個細節很重要：1、 中華隊擋拆防守、追防、繞防、還原、給壓力都是頂級表現，這是中華男籃能打亞籃高端戰局並且贏球防守底氣。大陸男籃三名主力後衛趙繼偉、趙睿、廖三寧在中華隊壓迫和換防中組織困難，攻防艱澀，持球都很驚險，這是中華男籃歷來最精英防守表現。2、中華隊歸化中鋒高柏鎧禁區一柱擎天，籃下護框和籃板保護、場上牽制力不但讓南韓束手無策，大陸長人陣打中華隊都沒有太多禁區優勢。進攻端又有存在感和作用，高柏鎧的存在和攻防效率，完美提升中華男籃在亞籃一線球隊競爭力。3、整場比賽中華隊只有4次失誤，幾乎沒有犯錯，這是精英球隊表現。4、陳盈駿、林庭謙打出球星價值，盧峻翔展現殺手特質，高柏鎧證明他能把中華隊攻防戰力和禁區提升到亞籃一線球隊層次，劉錚的防守真的沒話說。5、中華隊禁區得分38：26領先大陸，中華隊就是輸在大陸二波進攻得分22：5，這是身材天賦差距，但這也是可以彌補的細節。這場比賽決勝關鍵在最後一分鐘，我喜歡盧峻翔最後兩次關鍵急攻。可能有不少人會認為盧峻翔最後47秒兩次急攻失手，當時大陸也不過95：93領先中華隊2分，盧峻翔操之過急。盧峻翔47秒急攻到右側低位，靠近籃下，大陸防線大亂更措手不及，可惜這次偷襲進攻沒有得手。終場前17秒盧峻翔再次快速反擊，衝擊禁區，這球更靠近籃框，大陸同樣來不及防守和因應，盧峻翔出手果決，但擦板彈框而出，非常可惜。這兩波關鍵進攻和急攻，中華隊都沒有戰術，完全是盧峻翔自己決定快速反擊，殺大陸措手不及，但球運都差了一點。我是教練，我會給盧峻翔最大支持和肯定，我是隊友，更會為他快速決策和快速反擊的果決打法，力挺到底。輸球不是教練的責任，也不是輸在盧峻翔最後兩次急攻，盧峻翔這兩次快速反擊都是很棒決策和出手位置，大陸男籃完全來不及因應，只差勝利女神不是中華隊球迷。歡迎賜教。