美國與以色列聯手攻打伊朗，更擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對此有網友翻出網紅Cheap過去影片稱美國不敢打伊朗，對此Cheap今（1）日發文表示，美國連總統都不同人了，還摻在一起做撒尿牛丸？過去影片講的是全面入侵、推翻政權、佔領領土的滅國之戰，現在變成炸飛了哈米尼就是打臉？ 「拿2年前的影片來酸我是活在平行時空嗎？2年前我們還在反核欸，現在都返核了」。對於過去影片遭酸被打臉，Cheap表示，時空背景不同，都過2年了，是要分析啥？ 美國連總統都不同人了，「你還摻在一起做撒尿牛丸？你以為我是2天前的預言喔？」Cheap說，2年前的總統還是拜登，美國還在「拜登邏輯」裡運轉，現在的總統是川普，他的邏輯就是極限施壓、不按牌理出牌，不用經過國會、不鳥聯合國。再來當初影片講的是全面入侵、推翻政權、佔領領土的滅國之戰，「現在變成炸飛了哈米尼就是打我臉？ 」Cheap提到，同樣道理，自己也說過阿共不敢打台灣，因為台灣海峽是巨大天險、解放軍登陸會傷亡慘重，結果大家拍手叫好，邏輯不會錯亂喔？美國已經證明了無數次，二戰的打法已經過時了，馬杜洛被抓、哈米尼去見阿拉了，「對，美國爸爸告訴我們，阿共打台灣不一定要登陸」。Cheap也解釋，為啥川普現在敢打伊朗，因為伊朗內部崩了，今年伊朗爆發了史上最大規模的反政府遊行，伊朗經濟崩盤、物價飛漲，國內積怨已久，跟清朝末年沒兩樣，所以川普才會在炸完後說「伊朗人民站起來接管政府」，還有國際情勢也變了，俄羅斯依然陷在烏克蘭，敘利亞也掉了，習近平則準備和川普會面。最後Cheap反嗆，「你拿兩年前的影片來酸我是活在平行時空嗎？2年前我們還在反核欸，現在都返核了」。