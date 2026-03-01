我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法寶堂堂主慧屏法師頒獎給社會組冠軍吳天騰。（圖／佛光山提供）

▲慧屏法師與學生組前三名得獎者合影。（圖／佛光山提供）

佛光山法寶堂主辦的「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽」暨「佛光好事集-啡揚高屏．香聚三好」活動，歷經2月27、28日兩天的熱絡鏖戰，咖啡沖煮賽的名次揭曉，社會組部份，由高雄在地的吳天騰奪冠。學生組部份，樹德科大休閒與觀光管理系的廖祐慶以日式沖煮法，成功展現風味層次，摘下桂冠。2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽，社會組與學生組各有48人報名參加。社會組2月27日競技，學生組2月28日比賽，都要經過二輪杯測淘汰賽才能進入第三輪的個人沖煮展演決賽。另外，大會特別設置的「三好獎」，由社會組佳作獎的歐翼瑋及學生組亞軍的李婕瑀分別抱走「三好獎」殊榮。佛光山住持心保和尚在頒獎時表示，星雲大師長年推動「三好」理念，鼓勵大眾在生活中「做好事、說好話、存好心」，佛光山舉辦「三好盃咖啡沖煮賽」，正是以沖煮咖啡作為媒介，引導大眾親近佛光山，多行三好。除了咖啡沖煮比賽，佛光山常務副住持慧傳法師也在會中向大家推薦在法寶堂廣場舉辦的「佛光好事集」活動，現場集結高雄市政府農業局、屏東縣政府原民處推薦的高屏優質咖啡小農與主辦單位精挑細選的品牌設攤，推廣在地精品咖啡與特色點心。佛光好事集活動至3月1日止。佛光山法寶堂堂主慧屏法師勉勵選手，「生命本身就是一種應對進退與取捨」，如同比賽中，有人重視技藝，有人專注展演，不論選擇哪一條路，「認真，才是脫穎而出的關鍵」。法師也提醒，做事當下要全心投入、極度認真，但完成之後不必過於當真、執著，因為一切都是因緣聚散的過程。學生組冠軍廖祐慶此次採用極濃縮方式萃取後再加水稀釋，成功降低瑕疵風味、提升風味層次與穩定度。他坦言，奪冠真的很意外，因為大家實力都很堅強。社會組冠軍吳天騰賽前研究雲南咖啡豆的風味特性，並先尋找同產地豆子練習抓參數；取得比賽豆後，再依據焙度思考風味表現方向與細部微調。他認為，這次奪冠正好印證「有付出，就有收穫」。