▲此役中華隊除了陳盈駿外，林庭謙也繳出22分的成績單，高柏鎧則進帳19分、11籃板。（圖／取自FIBA官網）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，萬眾矚目的「海峽大戰」於今日落幕。中華隊在「台灣隊長」陳盈駿與林庭謙合砍48分的領銜下，一度領先達11分，可惜末節進攻火力下滑遭中國隊逆轉，最終以93：100遺憾落敗。賽後陳盈駿雖直呼可惜，但仍對全隊表現給予最高評價，強調：「大家打得很自信，打出了我們自己的節奏。」本場比賽賽前，兩隊戰績皆為1勝2敗，勝負直接影響晉級情勢。中華隊開賽由歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）主宰禁區，搭配陳盈駿與林庭謙的穿針引線，半場結束憑藉精神領袖劉錚的超遠三分球，以51：50反超中國。雙方易籃再戰後，中華隊攻勢更為凌厲，「CBA雙衛」發威反擊一波8：0，該節一度領先多達11分，帶著6分領先優勢進入決勝節。然而，末節中國隊靠著趙繼偉與朱俊龍的外線追平比分，加上胡金秋關鍵的進攻籃板與罰球，最終在末節最後5分鐘完成逆轉。陳盈駿此役出賽展現領袖風範，狂砍全場最高的26分，外帶3籃板、4助攻。賽後他難掩遺憾地表示：「這場比賽我覺得蠻可惜的，因為大家為了這兩場比賽準備非常多。但比賽就是這樣，比到最後比分膠著時，看誰的心態能更強硬、執行更到位。」儘管最終沒能帶走勝利，陳盈駿仍不斷讚許隊友的拼勁：「這個階段的集訓大家付出非常多，包括教練團、工作人員，大家都花很多時間去訓練、去加練，額外的時間還去加強自己。」身為台灣隊長的他進一步說道：「我們整場比賽打得非常好非常好，大家打得很自信、打出我們自己的節奏，攻防兩端都很團結。很可惜，但我們會繼續努力，最後當然要給所有的隊員很高的讚賞。」此役中華隊除了陳盈駿外，林庭謙也繳出22分的成績單，高柏鎧則進帳19分、11籃板。可惜在體力耗盡與對手製造犯規的壓力下，未能守住勝果。結束第二階段賽事後，中華隊目前戰績為1勝3敗。陳盈駿強調：「這兩場比賽能夠有這樣的表現要歸功於所有的教練團、工作人員、球員大家共同的努力，我們會再努力往下個階段前進。」