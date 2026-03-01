我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列經數月計劃，2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。俄羅斯總統蒲亭稱哈米尼身亡是「冷血謀殺」，稱他會被俄國人銘記為「傑出的政治家」。CNN引述俄羅斯國家通訊社「塔斯社」報導，在美以對伊朗發動襲擊及伊朗隨後的報復性打擊後，蒲亭首次發表官方評論，稱對伊朗最高領袖的斬首行動是「冷血謀殺」（cynical murder），稱其違反「所有人類道德準則和國際法」。蒲亭也說，哈米尼為兩國關係發展作出重大貢獻，哈米尼將被俄羅斯人銘記為「傑出的政治家」（outstanding statesman）。蒲亭也向伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）致上慰問，「對於伊朗伊斯蘭共和國最高領袖哈米尼及其家人遇害，我深表哀悼。這一事件公然違反了所有人類道德準則和國際法。」CNN報導稱，莫斯科和德黑蘭長期以來一直是重要的盟友，伊朗向俄羅斯提供包括無人機和彈道飛彈在內的軍事支持，並在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭期間幫助莫斯科建造無人機製造廠。此前，俄羅斯外交部譴責美國和以色列對伊朗的襲擊，稱其為「魯莽之舉」和「無端武裝侵略行為」。