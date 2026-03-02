國片《陽光女子合唱團》票房即將突破7億大關！改寫台灣影史ing！昨（1）日官方釋出刪剪片段彩蛋，其中飾演女子監獄裡的「方科長」苗可麗與「典獄長」鄭志偉，是全片最高潮場面的幕後推手，正當合唱團演出大成功後，2人歡喜準備接受媒體採訪，鄭志偉問苗可麗：「正不正」，苗可麗臉羞對號入座，鄭志偉才說「是領帶啦」，互動飄出粉紅泡泡，怎料下秒被飾演「矯正署長」的王自強搶先佔到媒體鏡頭，害得2人只能在旁乾笑，氣氛瞬間冷卻。
《陽光女子合唱團》苗可麗合作鄭志偉 推動全劇高潮
《陽光女子合唱團》昨官方社群IG釋出刪剪片段，苗可麗計劃要替陳意涵與其送養的女兒於合唱團音樂會中重逢，便向鄭志偉提出演出建議：「典獄長，我們可以跟愛護育幼院聯繫一下，把那個叫做芸熙的小朋友找來，勢必會很話題，而且對典獄長的形象一定是大大加分！」一旁的陳庭妮幫腔：「而且到時候署長一定會大力稱讚典獄長！」鄭志偉思慮一番，這才答應。
一聽到計劃將成功，苗可麗感謝鄭志偉：「你真的很棒！」到了音樂會當天，陳意涵、翁倩玉、安心亞等眾人被貴婦指控偷了的戒指，遭面壁脫衣搜身，下秒苗可麗及鄭志偉及時救援，鄭志偉拿自身名聲做擔保，澄清眾人沒有行竊在所不惜，好在最後找尋遺失戒指，危機順利解除，「陽光女子合唱團」上台演出熱烈，陳意涵與「芸熙」牽手相逢，全片來到淚點最高潮。
演出圓滿落幕，苗可麗與鄭志偉欣喜準備接受媒體採訪，鄭志偉問苗可麗：「正不正」，苗可麗一臉害羞地對號入座：「你說我正不正？」鄭志偉回道：「不是啦，我說領帶啦！」苗可麗下秒幫喬，「哦哦～很正！」互動逗趣有愛，讓人看得會心一笑，怎料2人走上台階後，驚見王自強已經搶先受訪，並將音樂會功勞加諸於己，鄭志偉在旁呵呵乾笑，氣氛凍結到不行。
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜
