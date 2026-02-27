我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電影《陽光女子合唱團》全台票房突破6.7億，感恩謝票會氣氛熱鬧。（圖／記者朱永強攝影）

▲安心亞（如圖）喊話阿Ken：「不要炸甜甜圈了！」趕快觀看《陽光女子合唱團》。（圖／記者朱永強攝影）

藝人安心亞、陳意涵、鍾欣凌、孫淑及林孝謙導演等今（27）日出席電影《陽光女子合唱團》感恩謝票會，台北大巨蛋秀泰影城擠爆滿滿人潮，火紅程度可見一斑，稍早安心亞受訪被問及緋聞好友阿Ken（林暐恆）究竟是否觀看電影？她一臉茫然，傻眼吐實對方應該還沒看：「林暐恆不要炸甜甜圈了！趕快來看電影！」笑虧對方副業做很大，幽默口吻逗樂全場。安心亞被問及即將晉升7億票房女星的感受，態度是否囂張起來？她開玩笑回：「（氣焰）有盡量壓下來，沒有啦，告訴自己要謙卑、要謙卑，當然是好好珍惜這段時間呀，這段期間只要有人誇我，我就是瘋狂地接受」，自嘲講話更大聲，「平常就蠻大聲，現在又更大聲，哈哈哈哈怎麼樣！」率真性情可愛。安心亞也難逃萬年緋聞對象阿Ken相關話題，阿Ken到底是否支持《陽光女子合唱團》了沒？安心亞一臉茫然：「他應該還沒看啦，看完應該會來稱讚一下，他有空的話，還有很多時間等他來！」林孝謙幫忙喊話：「Ken哥快來看電影呦！」安心亞打蛇隨棍上吐槽：「林暐恆不要炸甜甜圈了！趕快來看電影！」