我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍啦啦隊員林襄（左）、李多慧（右）上月以球迷身分出席NBA巫師隊「台灣之夜」。（圖／李多慧IG @le_dahye ）

經典賽於3/5開打，官方CT AMAZE啦啦隊12人名單也將公布，在台灣人氣極高的韓籍啦啦隊李多慧無緣上場應援，讓不少球迷感到可惜。不過，李多慧日前與林襄以球迷身分出席美國職籃NBA巫師隊「台灣之夜」，昨（1）日在IG上分享多張美照，文中附上台灣國旗寫下「𝖳𝖺𝗂𝗐𝖺𝗇 𝖭𝗂𝗀𝗁𝗍」，此外大秀美背看球畫面電暈許多人，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋，直呼：「多慧就是辣！」、「畫面太香了」，照片至今已吸引10.9萬人按讚。味全龍啦啦隊員林襄、李多慧上月以球迷身分出席NBA巫師隊「台灣之夜」，昨日李多慧分享在當地拍攝的美照，只見她身穿黑色綁帶露背上衣，對著鏡頭回眸眨眼笑，立刻電暈大批網友。此外難得朝聖NBA，李多慧也換上球衣，與隊友林襄在球場上拍了不少照片，2位女神合體引發粉絲熱議。粉絲留言表示：「看著多慧發光發亮真的好驕傲」、「怎麼可以兩個都那麼好看」、「穿球衣的多慧好帥～」、「跟小襄合體很棒的組合」、「太正了啦」、「多慧永遠是我的女神」、「可惜經典賽看不到多慧」。經典賽將開打，中華隊將選出12名啦啦隊員前往東京巨蛋應援，然而因為是國際賽事，僅有台灣本土啦啦隊能夠入選CT AMAZE，在台灣人氣極高的李多慧、李雅英、李珠珢等韓籍啦啦隊女神，為了避免國籍爭議都無緣上場應援。