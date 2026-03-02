我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在交易截止日前將庫明加（Jonathan Kuminga）送往亞特蘭大老鷹，加盟老鷹後，庫明加表現大爆發，前兩戰分別拿下27分與17分，今（2）日老鷹主場對上波特蘭拓荒者，庫明加繳出20分、7籃板、3助攻的表現，幫助老鷹終場135：101以擊敗拓荒者，庫明加加盟老鷹後，表現優異，成為球隊的重要球員之一，這樣的表現也讓老鷹球迷在場邊高喊「謝謝勇士」庫明加本場比賽上半場僅出手4次拿下4分，下半場庫明加手感火燙，6投5中命中率高達83.3%拿下11分，終場拿下全隊次高的20分，比賽中庫明加還上演一次快攻「大車輪」灌籃，以及禁區隔扣楊瀚森。老鷹在庫明加交易案中拿出波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）作為主菜，但波爾辛吉斯加盟勇士後，至今因傷僅出賽一場，按照目前的狀態來看，老鷹無疑成為這筆交易案的贏家，老鷹球迷在本場比賽庫明加站上罰球線時，不斷高喊「謝謝勇士」老鷹今日擊敗拓荒者後，目前戰績為31勝31敗，暫居東區第9名，身後的夏洛特黃蜂僅落後0.5場，而老鷹落後第8名的邁阿密熱火2.5場勝差，對於老鷹而言近年來多半止步於附加賽，本季年輕球員表現出色，按照目前的狀態來看，有望力爭東區第8名的席位。資料來源：《X》