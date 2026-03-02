我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力於波士頓紅襪的吉田正尚長期以來被認為防守能力相對薄弱，而他在母隊也多半擔任指定打擊，如今在國際賽這種一分都不能丟的關鍵時刻，吉田能否擋下關鍵安打或完成長距離追球，引起美媒的高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，力爭衛冕的「武士日本」集結了大谷翔平、山本由伸等頂尖大聯盟星光，被視為奪冠最大熱門。然而，在華麗的投打名單背後，防守端的佈陣卻隱藏著令外界擔憂的變數。根據美國媒體《雅虎體育》（Yahoo Sports）最新分析報導指出，日本隊的外野防線可能成為本屆賽事通往四連霸之路的「未爆彈」。報導分析，日本隊目前傾向讓效力小熊隊的鈴木誠也鎮守中外野。儘管鈴木在右外野擁有金手套級別的實力，但他在職棒生涯中極少有擔任中外野手的經驗。中外野需要更廣闊的覆蓋範圍與判斷力，鈴木能否在短期高張力的賽事中迅速適應，將是日本隊防禦核心的一大考驗。更令人擔憂的是左外野防線。預計由吉田正尚鎮守的左外野，長期以來被認為是防守能力相對薄弱的一環。在國際賽這種一分都不能丟的關鍵時刻，吉田能否擋下關鍵安打或完成長距離追球，引起美媒的高度關注。而在右外野位置，預計先發的近藤健介雖具備紮實的防守技巧，但他上賽季曾遭遇嚴重的背部傷勢。雖然目前已重返戰場，但背傷的隱患是否會影響其移動範圍或長傳力道，仍是教練團需要隨時應變的變數。《雅虎體育》進一步指出，相較於外野的實驗性佈陣，日本隊的內野防守同樣面臨挑戰。雖然擁有大聯盟級別的戰力，但中線守備（二游搭檔）的穩定度在高強度對抗中容錯率極低。若外野無法提供可靠的屏障，壓力將全面倒向內野與投手陣容。面對外野防守的質疑，日本隊總教練井端弘和可能更傾向採取「以攻代守」的戰略。這三位外野手皆具備頂尖的打擊火力與上壘能力，若能以強大的火力輸出填補防守缺口，或許能化解防線危機。然而，隨著比賽進入邁阿密複賽階段，對手實力將更趨強勁。日本武士能否在追求火力最大化的同時，兼顧防線的滴水不漏，將是本屆經典賽衛冕之路成敗的關鍵因素。