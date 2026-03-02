我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄的古貓妖造型和動作，讓粉絲讚嘆太可愛。（圖／摘自 IG@95_mizuki)

▲田曦薇（右）在《子夜歸》扮演貓妖，被譽為「貓妖天花板」，但和許凱（左）搭配被嫌毫無CP感。（圖／翻攝自子夜歸微博）

▲林襄是否前往東京未參加經典賽的中華隊應援，受到外界關注。（圖／林襄IG@95_mizuki）

中華隊即將於3月5日在2026年世界棒球經典賽（簡稱WBC）C組預賽迎戰澳洲，不只戰績受到關注，當天會有哪些啦啦隊女神現場應援，同樣備受矚目。被點名呼聲最高之一的林襄，先在社群網展現妖精般的魅力，換上古裝造型、小露香肩，雖然搭配文字寫的是狐妖妲己的經典台詞：「眾人皆道我是妖，唯你視我為祥瑞。」但她的動作更像可愛小貓，還被認為撞臉「貓系女友天花板」田曦薇。林襄平常大都以球場上的熱舞或是綜藝節目上的表現抓住粉絲的目光，而她在最新社群圖文中換上華麗的古裝，變成動物化成人形的妖精，雖然應該要妖艷魅惑，但她擺出小貓一般張牙舞爪的姿勢，仍然俏皮、可愛，也讓她的濃顏五官顯得更加升級，讓人聯想到《子夜歸》中扮演貓妖的田曦薇。粉絲忍不住留言讚道：「好誇張，真的太美！」讓她還沒到東京參與經典賽應援活動，已先引起一波話題。網友直呼：「這個風格的襄好不一樣。」也有人直接表示要來收妖.....收進自己的心裡。她的發文迅速破萬，證明不管時裝還是古裝，粉絲對於她的扮相依舊給予支持，有可能為她的演藝路線開啟新的方向。和她相提並論的中國女星田曦薇，就被視為「貓系女孩」代表，甜美卻帶點神祕，看來溫柔心裡卻很有主見，也很接近林襄給人的感覺，難怪古裝的味道幾乎一模一樣。林襄當紅搶手、邀約眾多，近日才和李多慧一起參加NBA 華盛頓巫師隊的「台灣之夜」，還在返台時碰上班機左側引擎發動機故障、緊急返航的波折，比原定時間晚了1、2天才能回到台灣。各方關心她是否即將轉往東京為參加經典賽的中華隊應援，目前官方尚未宣布12位獲選前往東京的人選名單，可是有球迷發文稱峮峮、林襄因為超人氣，幾乎能確定保證上榜，剩下的10人就看他們怎麼搭配。雖然經典賽最重要的是中華隊參賽成績，可是啦啦隊女神近年來也是熱門的球場焦點之一，受到矚目的程度不見得在球隊戰績之下，關於經典賽應援團前進東京的12人名單，最後是哪些人雀屏中選，仍將是近期各方討論的重點話題。