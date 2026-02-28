我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽台灣應援球團「CT Amaze」名單陣容超豪華，由啦啦隊女神峮峮（前排左6）領軍。（圖／記者葉政勳攝）

經典賽在即！五十嵐亮太大讚台灣啦啦隊

▲五十嵐亮太（如圖）非常期待台灣啦啦隊應援表現。（圖／美聯社／達志影像）

⚾️CT AMAZE 36人完整名單一次看：

⚾️資料來源－

⚾️看更多－

經典賽倒數2天！2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）下月2日將於日本東京開打，台灣的中華隊預賽從5日起跑，除了賽事未打先引發熱度之外，場邊啦啦隊也成為「國際嬌點」，曾征戰美國大聯盟的日本球員五十嵐亮太，近期在節目中大力讚揚台灣啦啦隊應援表現，直呼「台灣隊的應援非常有名，這次將有12名選拔啦啦隊來到現場，對球員來說應該會是很大的助力！」於台、日2地掀起話題。五十嵐亮太近日登上日本電視台資訊綜藝節目《DayDay.》，談及即將到來的經典賽，分析選情時表示，他特別關注與台灣隊的比賽，「台灣隊世界排名第二，在2024年世界棒球12強賽曾獲冠軍，日本隊當時輸給他們，名列第二」，該次台灣與日本將於下月6日對打，勢必很有看頭。五十嵐亮太也興奮提及這次會有12位精挑細選的台灣啦啦隊女孩到現場助陣，這股魅力令日本人都非常期待，「台灣隊的應援非常有名，對球員來說應該會是很大的助力！」一旁的評論員小木博明更讚道，台灣的中華隊啦啦隊一直都是球場邊一大焦點，於日本聲量、話題熱烈十足。為迎接經典賽，台日雙方皆緊鑼密鼓操兵，中華隊先接連與日職軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士展開交流賽，藉此調整手感，隨後全隊前往宮崎參與熱身賽，期盼盡速將團隊默契與投打戰力拉升至最高峰，並於3月5日的經典賽首戰對戰澳洲，3月6日對戰日本。另一方面，日本國家隊「侍JAPAN」同樣嚴陣以待，日前順利結束宮崎的11天密集集訓，大軍接著移師名古屋與中日龍進行實戰演練，下月2、3日連番交手歐力士及阪神虎，於6日迎來首戰對陣中華隊，教練團期盼透過高強度對抗找出最佳陣容，全力迎接戰場。