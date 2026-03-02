我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC世界棒球經典賽WBC美國代表於今（2）日宣布球員名單異動，效力於雙城隊的強投萊恩（Joe Ryan）因傷遺憾退出，並改由紐約洋基左投亞布洛（Ryan Yarbrough）遞補入選。萊恩作為雙城隊的當家王牌，原先被寄予厚望能在美國隊先發輪值中擔綱重任，不料在對陣紅襪隊的春訓賽前，在熱身時感到右腰部緊繃，導致他在開賽前15分鐘臨時決定取消登板。萊恩上賽季拿下個人生涯單季最多的13勝，並首度入選全明星賽。萊恩的退出對美國隊的先發戰力無疑是一大打擊。而接替人選亞布洛則是先發與後援經驗都非常豐富的技巧派左投，去年球季繳出3勝1敗、防禦率4.36的成績，大聯盟生涯總計拿下56勝46敗、防禦率4.22。目前美國隊的投手佈局面臨考驗，雖然陣中強投史金恩斯（Paul Skenes）與韋伯（Logan Webb）預計都將登板2場比賽，但根據美國媒體報導，被視為陣中頭號王牌的史庫柏（Tarik Skubal）在預賽對陣英國隊的比賽投完後，可能就會離開代表隊回歸底特律老虎。在先發輪值面臨變動的情況下，亞布洛的加入將為美國隊教練團提供更靈活的調度空間。美國隊本次與墨西哥、義大利、英國以及巴西同分在B組，首戰將對上巴西，隨後對上英國、墨西哥以及義大利，本次美國隊已有3名選手辭退，分別為休士頓太空人王牌布朗（Hunter Brown）、卡洛爾（Corbin Carroll）以及萊恩。