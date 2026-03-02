我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘻小瓜（如圖）透露曾與這名下蠱女星非常熟。（圖／嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua FB）

藝人嘻小瓜（謝紹宸）靠著精湛舞技與爽快豪邁的個性，深受不少觀眾喜愛，闖蕩演藝圈多年的他，經歷高低起伏。近日他登上薔薔的podcast節目《薔栗膠》，自爆遭某女星下蠱詛咒，推測是因為自己「沒有選邊站」惹怒對方。沒想到消息曝光後，竟釣出另外一女星坦言也遭到對方詛咒。而嘻小瓜也透露線索，這名下蠱的女星與他曾超級熟，家中還放一隻龍龜。嘻小瓜被問到有沒有遇過被陷害的經驗？他爆料曾被女星下蠱詛咒，某天他到家裡附近的廟問事，事前嘻小瓜未向算命老師透露任何事，但對方卻能清楚描述他家中的擺設，之後語出驚人說：「你被下詛咒很久了！」嘻小瓜聽完當下內心就跳出一個名單，並發文透露自己被詛咒，沒想到立刻收到另一位女藝人的私訊，發現她也被同一人詛咒，甚至還因此出車禍。嘻小瓜表示這名下蠱的女星甚至會四處張揚「是我做的喔」，來警告其他人別再講她壞話。薔薔好奇問：「那你有講她壞話嗎？」嘻小瓜表示沒有，但可能是因為自己沒有選邊站，因此讓對方不爽，更透露自己跟她非常熟，後來兩人漸行漸遠。嘻小瓜說自己那幾年已經蠻慘的，所以沒有特別感覺到被詛咒。不過，嘻小瓜坦言因為這件事，讓他開始不敢跟演藝圈的人真心當朋友，不想要又被逼迫選邊站，想遠離圈內人，除非對方先主動邀約他，那就ok。