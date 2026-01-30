我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘻小瓜被嗆包6600元紅包太少，他怒拍影片回擊酸民。（圖／嘻小瓜IG@kuakua_0629）

▲林心如（右）50歲慶生派對上重現《華燈初上》蘿絲媽媽的打扮，和老公霍建華（左）合唱放閃。（圖／Ruby林心如臉書）

▲77歲李炳輝（右）受邀出席喜鵲娛樂尾牙，蕭敬騰（左）與他留下合照。（圖／喜鵲娛樂臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為你整理今（30）日的娛樂熱門搶先看，女星Lulu和陳漢典的婚禮禮金成焦點，藝人好友嘻小瓜當晚包6600元紅包，挨酸「全場最少」，引發討論。林心如日前舉行盛大50歲派對，昨晚她發文分享現場照，罕見曬出與老公霍建華的合照放閃。由蕭敬騰老婆Summer擔任老闆的經紀公司喜鵲娛樂今年尾牙辦在萬豪酒店，豪發百萬元紅包，還邀請77歲李炳輝擔任開場嘉賓。陳漢典與Lulu 25日在台北文華東方舉辦婚宴，席開70桌，眾星到場祝賀。嘻小瓜受邀出席並包6600元紅包，卻遭部分網友酸「全場最少」。他在IG拍片回應，表示自己未攜伴，事前查到單人行情約3600元，因此選擇吉利數字6600，並非刻意省錢。嘻小瓜也私訊Lulu說明心意，表示若紅包金額不妥他願再補包，祝福新人新婚快樂。林心如27日迎來50歲生日，她為此舉行盛大慶生派對，當天活動現場還以《華燈初上》蘿絲媽媽的角色打扮現身，與老公霍建華在台上一起合唱。昨日林心如公開當晚派對的一系列照片，罕見放閃老公，也與諸多星友一起合照，現場氣氛相當熱鬧。而去年才剛生下第一胎的許瑋甯身材火速消風，露出平坦小腹，也讓外界驚嘆「太美了吧」。喜鵲娛樂2026年度尾牙於1月26日在大直萬豪酒店登場，現場星光熠熠，由蕭敬騰每年都會固定邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓，為活動熱鬧揭幕。老闆Summer與老蕭及藝人嘉賓們也豪氣加碼，發出高達7位數的總獎金，蕭敬騰幽默表示，所有感謝都放進紅色小袋袋裡。Summer也感性喊話，感激同事朋友一路相伴，盼新的一年繼續攜手成長、挑戰更高目標。