女星林心如27日迎來50歲生日，她為此舉行盛大慶生派對，當天活動現場還以《華燈初上》蘿絲媽媽的角色打扮現身，與老公霍建華在台上一起合唱。昨（30）日林心如在臉書公開當晚派對的一系列照片，罕見放閃老公，也與諸多星友一起合照，現場氣氛相當熱鬧，林心如也感性發文：「感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。」

林心如重現《華燈初上》　扮蘿絲媽媽放閃霍建華

林心如昨晚在臉書發文，分享慶生派對上與眾多親友的合照，只見不只林心如打扮成「蘿絲媽媽」，出席的所有好友們也都以復古造型現身，包含徐若瑄、林熙蕾、劉喆瑩、許瑋甯、楊謹華等人，現場眾星雲集，場面相當熱鬧。林心如的老公霍建華自然也在場，兩人還在台上高歌放閃，感情十分甜蜜。

▲林心如慶生派對現場眾星雲集，徐若瑄（左）穿旗袍亮相、許瑋甯（右下）吹半屏山瀏海。（圖／Ruby林心如臉書）
林心如也感性發文：「人生下半場依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。」林心如謝謝家人好友們的一路相伴，表示自己活到這個年紀，更明白什麼值得放在心上、什麼可以溫柔地放下，「不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事」，期許自己在人生的下半場可以更從容度日。

粉絲們看了也紛紛留言為她送上祝福，「生日快樂」、「50歲了還是這麼美」、「好久不見的蘿絲媽媽」、「妳製作的戲劇很精彩,好喜歡看唷」、「從紫薇到蘿絲，你永遠都這麼漂亮」、「祝心如姐姐生日快樂、身體健康」。

林心如合體楊謹華　嘴對嘴親親感情超好

而楊謹華日前也公開林心如慶生現場的片段，只見捧著生日蛋糕吹蠟燭，楊謹華要在她臉頰獻吻，怎料林心如轉過頭，和她嘴對嘴親了一口，讓楊謹華瞪大雙眼，嚇了一跳。她也發文祝林心如生日快樂，「祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力」，展現兩人之間的好交情。

▲林心如（右）故意撇過臉親上楊謹華（左）的嘴巴，讓楊謹華嚇一大跳。（圖／楊謹華IG@cheryllovel0ve）
照片來源：林心如臉書楊謹華IG

