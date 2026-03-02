我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署今（2）日在警專舉辦太子集團查扣豪車拍賣會，現場除多輛身價驚人的超跑同步亮相外，法務部長鄭銘謙也親自到場關心拍賣情況，並就太子集團涉跨國詐騙、賭博與洗錢案發表談話，強調此案具指標意義，未來將全面強化洗錢防制作為。拍賣現場最吸睛的車款之一，是被列為「四大神獸」的Bugatti Chiron Sport（俗稱「山豬王」）。行政執行署人員介紹指出，該車被定位為全球頂級收藏家的收藏品，而非日常駕駛工具，所有零件皆採頂級材質，由專人耗費數百小時手工打磨組裝完成。性能方面，0至100公里加速僅需2.4秒，極速更可達420公里。鄭銘謙聽聞後驚呼：「420公里喔？比高鐵還要快耶！」並以為高鐵300公里已覺誇張，未料這款車更為驚人。由於極速過高，該車並未領牌上路，也呼應原廠「以收藏為主」的設計理念。談及案件本身，鄭銘謙指出，太子集團為跨國詐騙與現場博弈集團，本案在國際間亦引發高度關注。檢調與警方通力合作，針對其在台涉賭博、洗錢及組織犯罪行為展開地毯式掃蕩，查扣大量名車、精品、包包及豪宅，總價值高達50多億元。他強調，這是我國偵辦跨國型詐騙與洗錢案件的重要指標案例，對未來相關犯罪偵查具有引領作用。對於此次拍賣地點選在警專，而非過往常見的執行分署，鄭銘謙表示，因查扣跑車數量龐大，需具備足夠空間與安全性的場地，警專條件相當合適。此外，警專是培養執法人員的重要搖籃，在此舉辦拍賣會，也能藉由案件實例，強化學生對打擊犯罪的責任感與使命感，這也是當初規劃的初衷。針對太子集團選擇台灣作為犯罪據點，鄭銘謙指出，洗錢犯罪橫跨世界各國，行政院洗錢防制辦公室已全面檢討相關機制；法務部也將盤點現行洗錢防制法規，必要時進行修法強化。同時已要求台灣高等檢察署邀集各執法機關，對類似洗錢案件展開全面清查與打擊，「我們不能允許這些集團在台灣進行任何洗錢行為，將會全面打擊這類犯罪。」在司法互助方面，鄭銘謙表示，台北地檢署已提出司法互助需求，法務部也與美國、帛琉等國進行司法互助請求，目前進展順利，將持續深化跨國合作，共同遏止跨境詐騙與洗錢犯罪。