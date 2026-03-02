我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026統一獅星光女孩2.0上半季活動名單正式公佈。（圖／統一獅提供）

中職37年統一7-ELEVEN獅主場首戰即將在3月29日於亞太成棒主球場正式開打，昨（1）日統一獅特別舉辦2026UniGirls新球季發表會，公布新視覺、新成員及練習生，活動現場聚集420位球迷共同參與發表會，各項發表內容以嶄新的一面迎接新球季開打。今日統一7-ELEEN獅鬥陣起行年度主視覺正式公佈，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，在畫面呈現上，於背景中加入了臺南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。今日統一7-ELEEN獅公布的「鬥陣起行」年度主視覺是一種：「主場即王城」視覺象徵，球場不只是比賽場地，而是戰場、聖殿，也是充滿意義的家。呈現新舊文化交疊的涵義，更代表統一獅將邁向新一個紀元，以全新的球衣、全新的球場備戰全新的一個球季。球員畫面上則是應用了高對比的美式漫畫渲染風格，結合球員真實的人像，另外運用美式漫畫常見的網點、噴墨感、強烈陰影對比的質感表現，提升整體畫面的張力，讓每個球員都呈現猶如「超級英雄」般的氛圍，動態的放射光芒及爆炸煙塵，象徵球員備戰新球季的能量即將隨時爆發，即將在新的一年重返冠軍榮耀，迎接所有的挑戰。本次擔任年度主視覺以隊長陳傑憲為核心，搭配即將重生強投江少慶與豐富歷練的陳鏞基，與這個世代主力選手胡智爲、髙塩將樹、蘇智傑、陳重羽、林佳緯、林子豪、林靖凱，齊心帶領獅子軍向起行向前衝。除了統一獅年度主視覺帥氣呈現外，歷年統一獅年度主題曲創作改編臺語歌曲，以不一樣的年輕活力曲風，讓新世代球迷更近一步認識獅隊與台語文化的結合，今年鬥陣起行年度主題曲，改編黃昏的故鄉，歌曲、歌詞創作，我們秉持著冠軍精神，與所有一號隊友並肩作戰，誓守府城榮耀，讓對手踏入獅隊主場，頓感危機四伏、戰慄心寒，無論戰局風雲變幻，我們堅守信念、戰至最後一刻，伴隨勝利的獅吼榮耀，一路向前、齊心力拼總冠軍。此外，2025年統一獅主場賽事每逢週五推出星光女孩SHOW主題活動，一場屬於UG女孩個人的專專屬球迷活動，其中包括個人表演、看台互動及賽前簽名會，讓一號隊友們能夠參與與UG女孩互動主題活動，今年持續推出讓每個女孩的粉絲們，都能用行動支持UniGirls女孩們。💎 售票時間： 3月12日中午12：00💎 售票平台：限ibon網路售票系統 #統一超商ibon機台無販售💎 購買規範：每人每筆訂單限購1張，實名制販售💎 活動場次⭐活動時間：4.10(五) 17:10~18:10⭐活動地點：亞太成棒主球場⭐簽名會組別：A、妮妮組 Ｂ、Chihiro組⭐活動時間：4.24(五) 17:10~18:10⭐活動地點：亞太成棒主球場⭐簽名會組別：A、賴賴組 B、趙娟週組⭐活動時間：5.1(五) 14:30~15:30⭐活動地點：亞太成棒主球場⭐簽名會組別：A、芮絲組、 B、少少組⭐活動時間：5.15(五) 17:10~18:10⭐活動地點：亞太成棒主球場⭐簽名會組別：A、JOY組 Ｂ、姿琳組⭐活動時間：6.05(五) 17:10~18:10⭐活動地點：臺北大巨蛋⭐簽名會組別：A、斐棋組 Ｂ、文慧真組⭐活動時間：6.19(五) 14:30~15:30⭐活動地點：亞太成棒主球場⭐簽名會組別：A、冞冞組 Ｂ、安惠志組💎活動票價：555元，每組60名💎活動贈品：贈送該組女孩親簽寫真照片，上台簽名時由女孩親自贈送。 ※請於活動過程中領取簽名寫真，下台後不予以補發。💎簽名會參加資格㊀ 需持有當日賽事門票，票券均可參加。 ( 眷屬票、啦啦隊票券、外野學生參觀券、公關票 ➡️ 不可參加 )㊁ 需攜帶「當日」星光女孩Show女孩的 #官方周邊商品 乙件