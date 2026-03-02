我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）於今（2）日宣布，在韓國隊預賽的三場重要賽事中，將邀請三位頂尖K-POP偶像擔任開球嘉賓，分別是Red Velvet的Wendy、NCT的Johnny以及ATEEZ的友榮（Wooyoung），三人將在東京巨蛋開打的分組預賽掀起跨界熱潮。根據官方行程，3月5日韓國對陣捷克的開幕戰將由Red Velvet主唱Wendy率先登場；3月8日對戰台灣的關鍵賽事由NCT成員Johnny擔任開球嘉賓；而3月9日預賽最終戰對決澳洲，則由ATEEZ的友榮擔綱。值得注意的是，萬眾矚目的「日韓大戰」則是韓國預賽階段唯一一場沒有嘉賓的比賽。這三位在全球擁有極高人氣的K-POP球星，將在東京巨蛋的投手丘上，為爭取晉級門票的韓國代表隊送上最大的祝福。擔任首戰嘉賓的Wendy表示：「能有機會在世界最高水準的賽事中擔任始球式嘉賓，感到非常榮幸。在經典賽這樣的舞台為韓國隊加油意義深遠，希望我的開球能為選手們帶來活力與好運，並與球迷一起期待開幕戰的勝利！」來自NCT的Johnny則難掩興奮地說：「能在現場觀看經典賽賽事，特別是近距離為韓國隊應援，對我來說意義非凡。我會用比誰都大聲的聲音加油，期待看到球隊打出令人印象深刻的精彩表現。」ATEEZ成員友榮則坦言既期待又緊張：「想到要站在國家代表隊選手面前，內心感到無比激動。能在世界舞台上為代表韓國的運動員加油是莫大的榮幸，希望能將滿滿的元氣傳遞給選手，協助韓國隊在東京預賽畫下完美的勝利句點。」