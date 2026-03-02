我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）東京分組預賽的攝影規範出現重大轉折，官方今（2）日正式發布攝影及社群傳播新規則，推翻了先前引發熱議的「嚴格禁令」。官方宣布將開放球迷在球場內拍照、錄影並上傳社群媒體，但強調必須遵守日本職棒（NPB）相關規範，嚴禁直播或商業用途。在此之前，官方於昨日發布的「全面禁拍」規則引發台日球迷軒然大波。當時規定指出，包含3月5日至10日的正式預賽，以及2、3兩日在京瓷巨蛋的官方熱身賽，球迷都不得針對比賽細節、練習過程、賽前後活動等「任何影像、聲音或描述」進行媒體傳輸，等同全面封殺現場側拍紀錄，引發大批球迷反彈。然而，今日發布的最新版規定大幅鬆綁，確認球迷「可以攝影」，但在分享與投稿時，必須套用日職規定的「照片與影片拍攝及發布規程」，將規則與日本職棒看齊，這對想在社群媒體記錄大谷翔平、山本由伸等球星風采的球迷來說，無疑是一大喜訊。儘管開放個人拍攝紀錄，但官方仍列出五大明確禁止範疇，提醒球迷切勿觸法：任何形式的實時現場直播皆在禁止之列。禁止將拍攝內容用於明顯具備商業或營利目的之發布。嚴禁在看台使用三腳架或筆記型電腦進行攝影與紀錄。禁止刻意強調身體部位（如偷拍、局部特寫）的拍攝行為。嚴禁拍攝明確拒絕出鏡的人員（包含周遭觀眾、場館職員等）。