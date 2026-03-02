我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5局上半，2024年KBO聯賽MVP金倒永再次發威，從阪神第二任投手早川太貴手中轟出左中外野陽春砲，一舉將比分扳成3：3平手。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

▲金慧成熱身賽首戰表現掙扎，單場吞下3次三振。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）進入最後倒數，韓國代表隊今（2）日在京瓷巨蛋舉行的官辦熱身賽中，與日本職棒阪神虎隊交手。韓國隊開局便展現強大進攻火力，最終與阪神虎以3：3握手言和。阪神先發投手才木浩人賽後對韓國隊的打擊實力給予高度評價，特別點名大聯盟巨星李政厚「等級完全不同」。比賽一開局，韓國隊就先下馬威。首名打者金倒永靠著內野安打上壘，隨後李政厚補上中外野安打形成一、三壘有人。第五棒文保景與安賢敏接連敲出適時安打，韓國隊單局猛攻4安灌入2分先拔頭籌。雖然韓國隊先發投手郭彬在2局下遭遇亂流，遭阪神小野寺暖、伏見寅威敲安失掉3分遭到逆轉，但5局上半，2024年KBO聯賽MVP金倒永再次發威，從阪神第二任投手早川太貴手中轟出左中外野陽春砲，一舉將比分扳成3：3平手。阪神王牌才木浩人今日主投3局，首局雖被敲4安、失2分，但隨即靠著火球與犀利的指叉球穩住陣腳，後兩局連續送出三振，最終失2分收場。賽後才木表示：「韓國打者對直球的反應非常強，幾乎是鎖定直球攻擊。首局見識過後，我便在2、3局增加滑球與指叉球的比例，成功取得三振。」談到韓國隊主將李政厚，才木由衷佩服：「他的等級高出一截，打擊技巧層次非常高，絕對是日本隊要特別警戒的對手。」韓國隊在後半段展現深厚的投手深度，前道奇隊名將柳賢振在6、7兩局登板，穩定發揮老將價值，主投2局無失分，封鎖阪神的反撲。打線方面，李政厚全場3打數2安打表現依舊亮眼，而另一名旅美好手金慧成則表現掙扎，單場吞下3次三振。