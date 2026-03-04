我是廣告 請繼續往下閱讀

驚蟄養生主要有3原則：

1.飲食宜清淡祛濕

2.作息早睡早起

3.適度運動微微出汗

隨著春雷乍響、細雨綿綿，驚蟄是二十四節氣中的第3個節氣，象徵萬物自冬眠中甦醒，天地陽氣升發，草木萌動。中醫師表示，驚蟄時節氣候乍暖還寒，春雨頻繁，也因為連綿春雨容易助長濕氣，可能會出現疲倦沉重、頭昏腦脹、食慾不振的情況，建議民眾以3原則養生。翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，春屬木，對應人體之肝；而連綿春雨則容易助長濕氣。濕氣困脾，便會出現疲倦沉重、頭昏腦脹、食慾不振、腹脹水腫、四肢無力等情形。若再加上現代人壓力大、熬夜多，肝氣鬱結與脾虛濕困交織，更容易出現情緒起伏、易怒焦躁或憂悶低落。賴睿昕認為，「春天不是補，而是疏。」過度進補反而可能壅滯氣機。此時應著重調暢肝氣，使氣血運行順暢，人體才能真正與春天的升發之氣同步。建議多食用健脾利濕食材，如薏仁、山藥、茯苓、白扁豆等；蔬菜可選擇菠菜、芹菜、春筍，有助肝氣疏達。避免油炸、甜膩、生冷食物，以免助濕傷脾。春屬生發，夜晚應適度休養肝血，避免熬夜。早晨可稍早起身，配合伸展運動，幫助陽氣升發。散步、瑜伽、太極拳等溫和運動最適合春季。微汗即可，不宜大汗淋漓，以免耗傷陽氣。賴睿昕提到，除了飲食與作息調整，天然植物精油在節氣養生中可作為溫和輔助工具。春雨潮濕、氣壓變化大，容易讓人精神不濟或情緒低落，透過芳香療法可幫助調整身心節律。但孕婦、嬰幼兒或特殊體質者，使用前應諮詢專業醫師建議。賴睿昕表示，驚蟄不只是自然界的甦醒，更象徵人心的覺醒。冬季累積的疲憊與壓抑，也應隨春雷釋放。情緒若長期鬱積，易化火生病；適時傾聽內心、調整步調，是養生更深層的意義。賴睿昕建議，民眾可在春雨時節進行靜心冥想或書寫心情筆記，讓思緒隨雨水洗滌。當外在萬物復甦，內在也能重新整理與出發。「養生不是對抗季節，而是與天地同行。」賴睿昕強調，驚蟄時節若能順應春氣、調暢肝脾、善用天然精油輔助，不僅能減少過敏與疲倦，也能為整年的健康奠定良好基礎。