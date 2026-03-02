我是廣告 請繼續往下閱讀

▲至於為何排定近藤健介擔任開路先鋒？井端監督在面對美媒提問時自豪地表示：「在國家隊，讓他這種可靠的打者打第1棒，能為後面的大砲創造更多得分的機會。」（圖／取自福岡軟銀鷹官方IG）

⭐️日本首場熱身賽先發打線⭐️

（中外野） 近藤健介

（指定打擊） 大谷翔平

（右外野） 鈴木誠也

（三壘手） 村上宗隆

（左外野） 吉田正尚

（一壘手） 佐藤輝明

（二壘手） 牧秀悟

（游擊手） 源田壯亮

（捕手） 坂本梅林

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）進入最後倒數，力拼連霸的日本國家代表隊「侍日本」今（2）日在大阪京瓷巨蛋與歐力士猛牛展開強化熱身賽。隨著大聯盟參賽規定解除，備受全球矚目的巨星大谷翔平正式獲准上場實戰，監督井端弘和也在賽前記者會公布了堪稱「史上最豪華」的先發打序，由大谷翔平擔綱第2棒，領銜一眾旅美、日職球星出擊。回顧上屆經典賽，大谷翔平同樣是在京瓷巨蛋的熱身賽中，展現了單膝下跪將阪神虎投手才木浩人的指叉球轟出全壘打牆的神蹟，至今仍令球迷津津樂道。今日他以「第2棒、指定打擊（DH）」身分重返此地，意義非凡。距離經典賽首戰對上中華隊僅剩4天，井端坦言：「終於接近正式比賽了，希望能確認現在的狀態，帶著最佳準備迎接開幕戰。今天與明天都還有測試空間，必要時會進行修正。」日本隊今日的中心打線幾乎由大聯盟球星包辦，展現驚人的長打威脅。第3棒由小熊隊的鈴木誠也鎮守右外野，第4棒則是白襪隊的重砲村上宗隆，第5棒則由紅襪隊的吉田正尚擔綱左外野。在豪華的旅美軍團後方，則由壯行賽表現穩定的日職強打佐藤輝明與牧秀悟扛起第6、7棒。對於此役的先發打序，井端監督直言：「這套陣容是與教練團充分討論後的決定，我們先發看看效果，如果有需要微調的地方會再修正，我非常期待今天的表現。」他也透露，內野手岡本和真因前一晚才返抵日本，目前以調整體能為主，本場僅參與練習。至於為何排定近藤健介擔任開路先鋒？井端監督在面對美媒提問時自豪地表示：「近藤在日本是出壘率極高的選手。雖然他在母隊通常擔任中心打者負責清空壘包，但在國家隊，讓他這種可靠的打者打第1棒，能為後面的大砲創造更多得分的機會。」