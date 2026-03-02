我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）正賽倒數三天，韓國代表隊今（2）日在大阪京瓷巨蛋的熱身賽中交手日職阪神虎隊，派出被視為「台韓大戰」的先發熱門人選的郭彬掛帥。儘管郭彬在首局飆出驚人的156公里火球力壓對手，但第二局卻因控球走鐘單局痛失3分，更在投完2局後因指甲斷裂流血提前退場。對此，郭彬在賽後表示指甲傷勢並不會影響之後的賽事。郭彬今日開局展現極佳氣勢，首局連續解決阪神強打中野拓夢與迪凡尼（Cam Devanney），隨後更以一顆156公里的標誌性速球三振近本光司，僅用極少球數便演出三上三下。然而，戰況在第二局風雲變色，郭彬在抓下首個出局後控球失準，接連送出保送與被敲安打陷入危機，隨後遭高寺望、小野寺暖及伏見寅威連番長打狙擊，單局失掉3分遭到逆轉。最終郭彬僅投2局、耗費35球即退場，與原定設定的3局、60球計畫有所落差。總計被擊出3支安打，送出1次保送與1次三振。賽後韓國隊總教練柳仲逸解釋，提前換人是因發現郭彬指甲不適，為了保護他備戰正式比賽，決定不強行投第3局。對於第2局的崩盤，郭彬賽後表現得相當自責，他坦言指甲傷勢並非主因，關鍵在於「心態過於急躁」。郭彬表示：「雖然只是熱身賽，但我對自己感到很生氣。因為太想避免保送，投球變得太過保守，導致控球失準，讓自己陷入只能投直球被對手鎖定的困境。」關於外界最關心的傷情，郭彬說明自己在第1局投完就發現指甲裂開，第2局投完才看到流血，但他也向球迷喊話：「投球時並不會痛，傷勢沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」隨著8日對陣台灣的關鍵賽事步步進逼，郭彬的狀態引發韓國媒體高度關注。韓媒指出，郭彬在球數落後時的應對與指甲的復原情況將是關鍵。此次分組預賽強敵環伺，在文棟柱、元兌仁等大將缺陣下，韓國隊本屆投手戰力本就相對吃緊，若頭號先發無法發揮宰制力，晉級希望恐將蒙上陰影。郭彬對此則抱持積極態度：「早點遇到問題並非壞事，這讓我能思考如何改進，期待下一場有更好的結果。」