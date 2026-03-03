我是廣告 請繼續往下閱讀

危老重建「全案管理模式」 減少過戶產生權益問題

▲北都建設董事長陳逸軒表示，透過「全案管理模式」，由地主劉媽媽持有百分之百土地產權，再委託北都建設統籌執行重建過程，可減少不少權益問題。（圖／記者張家瑋攝）

整合、營建成危老重建兩大難關 面積小、難找營造廠

▲新店中央六街危老重建案預計興建7層樓電梯住宅，今（3）日舉辦開工動土典禮。（圖／記者張家瑋攝）

期盼父母安享晚年 早日完工搬回鄰里

▲地主代表劉忠欽相當期待早日完工，可讓爸爸媽媽回到這裡度過晚年生活。（圖／記者張家瑋攝）

建築物老化，不僅影響市容，居住安全也會受到影響，專營危老重建整合、規劃、興建的北都建設，今（3）日再推新北市新店區中央六街危老重建案，北都建設董事長陳逸軒表示，目前危老重建相關補助措施，將在明年5月結束，預期接下來還會有一波危老重建需求出現。地主代表劉忠欽也表示，相當期待舊家改建完成，明年能在新家開心吃元宵。新店中央六街改建案規劃7層樓建築，1樓為機電設備、停車空間，2到7樓則是一層一戶住家，預計1年到1年半完工。北都建設董事長陳逸軒表示，去年陸續傳出多件都更爛尾案，像是開發公司財務惡化，未告知住戶就將都更案土地產權轉移，原住戶因此被告無權占有，要求搬離，居民權益嚴重受損。而都更、合建或是土地開發協議，有可能會有產權過戶、權利變換等重要權益問題，這些問題都可能讓屋主未能及時察覺，導致陷入困境。陳逸軒指出，北都則是進行案前規劃、申請獎勵、請照等作業，再依據專業安全的興建計畫評估提出融資計畫，找尋銀行談妥總融資額度及利率等相關內容，最終核貸撥款進入信託專戶管理，所有款項名目金額皆為公開透明，按各進度信託戶撥款，，北都僅收取整體規劃、建造費用6～7％服務費。危老重建擁有政府不少協助，像是地價稅、房屋稅有減免措施，重建期間地價稅全免、建築完成後，地價稅、房屋稅可享2年減半優惠，如果重建後沒有買賣，2年稅務減半期滿後，可以繼續享有10年房屋稅減半優惠，該補助預計在2027年5月11為止，陳逸軒表示，陳逸軒透露，，要整合鄰里一同興建或是施工期噪音等問題，需要花費較長時間溝通協調。至於營建部分，近期缺工狀況越來越嚴重，加上淨零碳排、土方問題，讓造價持續上漲，陳逸軒指出，尤其土方清運就漲了1.5倍，而且還需要排隊清運，所幸今天開工的建案基地僅57坪，土方量不多，不過也因為基地小，他們找了10家營建廠都不願意接案，最後由北都興建。該建案原本為屋齡近53年的3層樓透天厝，未來將會興建7層樓電梯住宅，1樓為停車、機電空間，地下室為防空避難空間，2到7樓則是一層一戶的住宅，目前新店房價約每坪75到78萬元，該建案一戶約2800萬元，營建費用則接近9000萬元。陳逸軒表示，地主規劃保留7樓自住，其餘空間可能會由北都包租代管，危老重建有時會遇到年邁地主找不到租屋暫住問題，未來如有包租代管空間，就能讓這些地主先暫住於此。地主代表、劉媽媽的兒子劉忠欽表示，他的父母居住新店數十年，捨不得搬離也和鄰居相處融洽，這幾年來和北都經歷過無數次溝通，每處細節詳細說明，感受到匠心暖心，選擇年輕的建築團隊北都，希望讓中央新村六街老宅脫胎換骨，全家人也期待完工日搬回鄰里之日。住保會顧問吳翃毅說明，，謹慎把關每個環節，取得居民信賴，北都建設從2年前的北投「尊選北都」到去年新店的「北都御峰」逐年開案，贏得更多民眾願意採用全案管理方式進行重建，住保會也會對建築隔音、建材等進行鑑定。