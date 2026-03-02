我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）日本代表隊今（2）日在大阪京瓷巨蛋展開官方熱身賽，面對日職歐力士猛牛隊，日本隊排出了包含大谷翔平、鈴木誠也等大聯盟球星在內的「夢幻打線」。然而，歐力士隊年僅23歲的先發投手寺西成騎（Natsuki Teranishi）竟意外成為全場焦點，他主投2局飆出3K，完全沒讓日本隊站上過一壘壘包，甚至用「全直球」正面對決大谷翔平並成功讓他出局，超狂表現讓球迷狂問：「他是誰？」。面對由近藤健介、大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚以及佐藤輝明組成的「日本最強打線」，寺西成騎展現了初生之犢不畏虎的霸氣。在面對第2棒大谷翔平時，身高186公分的寺西成騎完全不閃躲，連續投出球速超過150公里的剛猛速球，最終讓大谷翔平擊出左外野飛球出局。隨後，他在面對近藤健介、村上宗隆及佐藤輝明時，更以犀利的指叉球與尾勁十足的速球，接連送出3次三振，主投2局無失分、無安打的完美數據，讓日本代表隊的豪華打線一籌莫展。寺西成騎出身於名校星稜高校，隨後進入日本體育大學深造，於2024年選秀會以第二指名加入歐力士猛牛。去年球季作為職棒菜鳥，他曾有過8場先發經驗，繳出2勝3敗、防禦率5.30的成績。經過一年的職業洗禮，即將進入職棒第二年的寺西成騎顯然在休賽季再度升級。今日他在大場面展現出極具侵略性的投球，尤其是低角度消失的指叉球與高品質的速球，被日本媒體譽為歐力士隊新一代的「秘密武器」。寺西成騎下場後，日本球迷在社群媒體熱烈討論這名菜鳥，許多人紛紛驚嘆：「寺西到底是誰？也太強了吧！」、「能三振近藤、村上跟佐藤，這簡直是奇蹟」、「用全部直球封鎖大谷也太帥了」，更有球迷預測他將在今年球季迎來職業生涯的大爆發。這場比賽不僅是日本代表隊調整狀態的關鍵戰，意外也成為了寺西成騎一戰成名的舞台。