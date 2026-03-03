國家住都中心昨（2）日於高雄市橋頭區舉辦「橋新安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，本案為中央在高雄市動土的第27處社宅，也是橋頭區的首座中央社宅，將提供226戶套房型、229戶二房型、50戶三房型，共505戶居住單元，預計於2029年竣工，為在高雄科技園區打拚的青年，提供安身之所，該社宅也為了照顧新婚及婚育家庭，優先保留20%婚育宅戶數，並將「媽媽手冊」納入資格認定。總工程經費約29億9774萬元，由中央全額投資興建。
橋新安居B基本資料
地址：高雄市橋頭區橋新三路555號
戶數：505戶（套房型226戶、二房型229戶、三房型50戶）
預計完工日期：2029年
總工程經費：約29億9774萬元
鄰近台積電高雄廠、楠梓科學園區 為移入人口增加居住機會
「橋新安居B」建築規模為2棟地下2層、地上14層，共興建505戶居住單元，涵蓋多元房型以滿足不同家庭需求。本案亦設置8間店鋪及1間托嬰中心，豐富地區商業及社福機能；此外，基地也將透過人行綠廊、街角廣場，與橋新安居A、C基地串聯，為鄰里營造友善的休憩環境。
國家住都中心花敬群董事長表示，「橋新安居B」位於高雄市橋頭區橋新十路、橋新三路、新中五街所夾街廓，鄰近高雄都會公園及國慶青埔棒球場，屬高雄新市鎮一期範圍。車程10分鐘可抵達捷運紅線青埔站、台鐵橋頭站、省道台1線及國道1號楠梓交流道，交通便利。本案鄰近南科橋頭園區、楠梓園區（台積電高雄廠）、楠梓科技產業園區（原加工出口區）及循環材料暨材料創新研發專區等，皆可就近提供就業機會。且周邊國中小學區資源完整，加上預計於2028年竣工開校的國立高科實驗高中，未來將是婚育家庭優質的居住選擇。
國家住都中心表示，橋頭區、楠梓區及仁武區近年皆因「南部半導體S廊帶」的建設發展，成為高雄市的人口移入熱區，租住需求持續增長。除了「橋新安居B」外，橋新安居A、C基地也將於近日接力動土，合計可為橋頭區提供993戶社宅。國家住都中心另於楠梓區及仁德區興建1594戶及1560戶社宅，今年將由340戶的「仁武安居」打頭陣，於下半年竣工招租。
加碼保留20％婚育宅 媽媽手冊也納入資格認定
副總統蕭美琴出席典禮時表示，參與社宅開工象徵政府正為年輕人刻畫「居住夢想」。面對供不應求的居住需求，政府透過總統賴清德提出的「百萬租屋計畫」，整合社宅興建、包租代管及租金補貼等多元方案，實質減輕年輕小家庭在創業與成家初期的生活負擔。她特別提到，社宅內部規劃的托兒空間能讓年輕人安心成家，並感謝高雄市政府在城市交通與跨世代照顧政策上的投入。
內政部長劉世芳強調，「橋新安居B」為橋頭區社宅動土的首發指標，未來隨A、C區陸續開工，該區域預計將釋出近1000戶量能。因應橋頭科學園區已有30間半導體大廠進駐，社宅將成為吸引優秀青年就業的關鍵配套。劉部長特別指出，透過《住宅法》修法，新建社宅將加碼照顧新婚及婚育家庭，優先保留20%戶數，並將「媽媽手冊」納入資格認定；政府亦會輔以包租代管及租金補貼，全方位支持青年安心尋夢。
高雄市副市長林欽榮表示，隨台積電進駐及半導體產業鏈到位，高雄產業發展已明顯加速，市府將社會住宅視為城市轉型最重要的居住配套。目前高雄與中央合作，全市已累計規劃58處、共2萬2998戶社宅，並優先布局於捷運沿線及產業園區周邊，確保市民住得起且住得便利。
資料來源：國家住都中心
高雄市副市長林欽榮表示，隨台積電進駐及半導體產業鏈到位，高雄產業發展已明顯加速，市府將社會住宅視為城市轉型最重要的居住配套。目前高雄與中央合作，全市已累計規劃58處、共2萬2998戶社宅，並優先布局於捷運沿線及產業園區周邊，確保市民住得起且住得便利。