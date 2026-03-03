今（3）日就是農曆正月十五元宵節！先別管「元宵節為什麼要吃湯圓？」2026最新的湯圓神級吃法「義美冰棒+桂冠湯圓」微波一定要跟上！《NOWNEWS今日新聞》為您整理爆紅的神級吃法、免顧火的電鍋零失敗煮法，以及必吃鹹湯圓名店與超市神級清單，帶您一次看懂元宵節吃煮買全攻略！
📌 網紅狂推！「義美紅豆牛奶冰棒＋小湯圓」微波變神級甜湯圓
想吃日式紅豆麻糬湯（おしるこ）不用飛日本！住在台灣的日本IG網紅「黑木太太」分享了一個讓網友全暴動的超神吃法。只要去便利商店買齊材料，就能輕鬆實現「紅豆麻糬湯自由」：
1. 將2支義美紅豆牛奶冰棒，放入微波爐微波2分鐘（化成濃郁紅豆牛奶湯）。
2. 將桂冠冷凍紅包小湯圓（或包餡小湯圓）加一點水，同樣微波2分鐘。
3. 將兩者混合，就能得到一碗超越好吃的神級甜湯圓！
黑木太太也透露，如果把其中一支冰棒換成牛奶，口味會更溫柔。這則貼文迅速引爆話題，網友紛紛狂讚：「這是2026最強的湯圓吃法了吧，頒獎給太太」、「太聰明了啦絕對要存起來」、「這冰棒是台灣人的兒時回憶，超台！」。
租屋族救星！「電鍋煮湯圓」免顧火、不破皮秘訣
除了微波爐，沒有瓦斯爐的租屋族也可以善用「電鍋」！網路上常有人詢問流沙湯圓、包餡湯圓到底怎麼煮才不會破？根據內行煮法，掌握以下電鍋黃金4步驟，保證湯圓Q彈完整：
1. 熱水下鍋是關鍵： 將冷凍湯圓放入大碗中，倒入「熱水」直到完全蓋過湯圓。
2. 外鍋水量： 電鍋外鍋加入 0.5 到 1 杯水，按下開關。
3. 跳起後必「燜」： 開關跳起後千萬別急著開蓋，讓湯圓在裡面「燜 3 到 5 分鐘」，這是讓外皮Q彈熟透的秘訣。
4. 湯糖分離： 撈起湯圓後，再放入另外準備好的糖水或甜湯中，可避免整鍋湯汁變得混濁黏糊。
📌 鹹甜大對決！網搜第一鹹湯圓煮法與必吃名店清單
每到元宵節，「元宵節吃什麼」總會掀起鹹甜大戰。對於晚餐想直接吃鹹湯圓的人，「鹹湯圓煮法」其實很簡單：用豬油（沒有豬油，用一般的油也可以）爆香紅蔥頭、香菇絲、蝦米與肉絲，加入高湯滾煮後，再放入煮熟的無餡紅白小湯圓與鮮肉湯圓，最後撒上靈魂配菜「茼蒿」（山茼蒿也可以）與芹菜珠即完成。
如果懶得自己煮，各大超市如「全家湯圓」、「全聯鹹湯圓」都能輕鬆買到現成神級口味。若想朝聖名店，台北米其林必比登推薦的大橋頭「施家鮮肉湯圓」，以及台中大坑超人氣的「翔記湯圓」，絕對是老饕元宵節必吃的口袋名單！
📌 元宵節為什麼要吃湯圓？元宵與湯圓差異一次看
到底「元宵節為什麼要吃湯圓」？其實傳統習俗中，吃湯圓象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」，吃下肚也代表祈求新的一年事事圓滿順利。至於常讓人混淆的「元宵」和「湯圓」差異在哪？俗話說「搖元宵、包湯圓」，元宵是將切塊的餡料放在竹篩裡，裹上糯米粉一層層「搖」出來的，口感較有咬勁；而湯圓則是用水揉捏糯米糰，再把餡料「包」進去，口感較為細膩軟糯。了解完典故，趕緊來看看今年最夯的湯圓神級吃法！
