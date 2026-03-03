元宵節快樂！今（3）日為台灣彩券春節加碼最終章，包括賓果1星至6星獎金、今彩539頭獎以及大樂透天天開獎、大小紅包都在今天最後一天落幕！《NOWNEWS》特別整理台彩最後一天有參與春節加碼的彩券玩法，以及開獎時間、開獎直播等資訊，包括賓果、今彩539、大樂透大小紅包今天都是最後機會，想要試試手氣趕上末班車的彩迷，一文看懂春節彩券加碼最終回。
台彩春節加碼彩券：賓果玩法、元宵節開獎時間
賓果「BINGO」玩法非常簡單，單注25元，分成「星號玩法」、「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」，今年春節只有加碼「星號玩法」，有分1星至10星，選幾個號碼就是幾星，每期台彩會從80個號碼中開出20個獎號，只要對中相對應的星號以及球數就可得到對應的倍數，例如玩3星中3顆，就可以獲得20倍獎金等於500元，春節加碼到40倍則是1000元。
賓果今年加碼只有5天，將在今（3）日元宵節也結束加碼，從早上7時5分開始開獎，一直到23時55分，最後總期數204期有獎金加碼，且只有1星至6星玩法才有加碼，民眾要試試手氣不要投注錯！
賓果加碼懶人包》三星電選四倍十期來了！玩法、獎金、中獎率一覽
台彩春節加碼彩券：今彩539玩法、元宵節開獎時間
今彩539玩法跟大樂透類似，單注為50元，民眾必須從01至39的號碼當中，選出5個號碼進行投注，當5顆號碼全部對中開出的獎號，就是中頭獎，原本獎金是800萬元，春節加碼到1000萬元，今天元宵節也同樣是最後加碼時間，晚上20時截止投注、晚上20時30分開出獎號。
台彩春節加碼彩券：大樂透玩法、大小紅包剩餘組數、元宵節開獎時間
大樂透大家應該都很熟悉，單注也是50元，民眾必須從01至49的號碼當中，選出6個號碼進行投注，開獎時會開出6顆號碼加上1顆特別號，如果投注的6顆號碼全中（不包含特別號）就是頭獎；如果中5顆號碼+特別號就是貳獎，大樂透頭獎都是至少保證1億元！
另外春節特別加碼的大紅包100萬元、小紅包10萬元，根據台彩3月2日最新派彩結果，目前大紅包剩餘37組、小紅包剩餘89組，總計還有126組可以中獎，元宵節也是同樣最後一天加碼，民眾想要試手氣記得要在晚間20時前投注；20時30分台彩將開出最後一期加碼的正彩獎號、大樂透大小紅包獎號。
大樂透春節加碼懶人包》連碰是什麼、大小紅包速懂、開獎直播一覽
台彩春節加碼最終日！開獎直播這裡看
台彩春節加碼最後一天元宵節開獎直播，都會在YouTube頻道「全民i彩券」開獎，每期除了賓果是每5分鐘開一次獎之外，不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎，民眾可以鎖定頻道，祝您加碼尾聲幸運中大獎！
資料來源：台灣彩券官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷影響日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賓果「BINGO」玩法非常簡單，單注25元，分成「星號玩法」、「猜大小」、「猜單雙」以及「超級獎號」，今年春節只有加碼「星號玩法」，有分1星至10星，選幾個號碼就是幾星，每期台彩會從80個號碼中開出20個獎號，只要對中相對應的星號以及球數就可得到對應的倍數，例如玩3星中3顆，就可以獲得20倍獎金等於500元，春節加碼到40倍則是1000元。
賓果加碼懶人包》三星電選四倍十期來了！玩法、獎金、中獎率一覽
台彩春節加碼彩券：今彩539玩法、元宵節開獎時間
今彩539玩法跟大樂透類似，單注為50元，民眾必須從01至39的號碼當中，選出5個號碼進行投注，當5顆號碼全部對中開出的獎號，就是中頭獎，原本獎金是800萬元，春節加碼到1000萬元，今天元宵節也同樣是最後加碼時間，晚上20時截止投注、晚上20時30分開出獎號。
大樂透大家應該都很熟悉，單注也是50元，民眾必須從01至49的號碼當中，選出6個號碼進行投注，開獎時會開出6顆號碼加上1顆特別號，如果投注的6顆號碼全中（不包含特別號）就是頭獎；如果中5顆號碼+特別號就是貳獎，大樂透頭獎都是至少保證1億元！
大樂透春節加碼懶人包》連碰是什麼、大小紅包速懂、開獎直播一覽
台彩春節加碼最終日！開獎直播這裡看
台彩春節加碼最後一天元宵節開獎直播，都會在YouTube頻道「全民i彩券」開獎，每期除了賓果是每5分鐘開一次獎之外，不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎，民眾可以鎖定頻道，祝您加碼尾聲幸運中大獎！
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷影響日常生活。