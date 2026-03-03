我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩春節加碼彩券：賓果玩法、元宵節開獎時間

▲賓果加碼最終日！從早上7時5分開始開獎，一直到23時55分，最後總期數204期有獎金加碼。（圖/記者張嘉哲攝）

從早上7時5分開始開獎，一直到23時55分，最後總期數204期有獎金加碼，且只有1星至6星玩法才有加碼，民眾要試試手氣不要投注錯！

台彩春節加碼彩券：今彩539玩法、元宵節開獎時間

今天元宵節也同樣是最後加碼時間，晚上20時截止投注、晚上20時30分開出獎號。

▲今彩539也是今天元宵節最後一天加碼，頭獎800元加碼到1000萬元。（圖／記者顏真真攝）

台彩春節加碼彩券：大樂透玩法、大小紅包剩餘組數、元宵節開獎時間

▲大樂透春節加碼最後一天！大小紅包剩下總計126組可以中獎。（圖/記者張嘉哲攝）

目前大紅包剩餘37組、小紅包剩餘89組，總計還有126組可以中獎

台彩春節加碼最終日！開獎直播這裡看

不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎