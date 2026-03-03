我是廣告 請繼續往下閱讀

為了迎接即將登場的國際盛會，越南富國島正全面升級城市建設。隨著亞太經濟合作會議（APEC）2027年確定在島上舉行，當地基礎建設工程按下加速鍵。2月27日總投資額達1.238兆越南盾（約4,750萬美元）的三項水資源與廢棄物處理工程正式動工，被視為補強觀光熱潮下公共設施缺口的關鍵一步。根據《越南快訊》報導，此次動工項目包括一座日供水量4萬9,500立方公尺的自來水處理廠、一座每日可處理250公噸垃圾的廢棄物處理設施，以及一座可將每日最多300公噸垃圾轉換為4MW電力的垃圾發電廠。三項工程預計於2027年6月30日前完工，確保在APEC舉行前投入運作。近年來，越南富國島觀光人潮快速攀升。2025年國際旅客人數突破180萬人次，受惠於來自印度、波蘭、蒙古與東歐等地新增包機航線帶動，全年觀光收入逼近44兆越南盾（約17億美元）。然而，乾季缺水與垃圾處理量超載問題也日益嚴重，成為發展隱憂。三項工程中規模最大的是位於Cua Duong、占地3.6公頃的Cua Can水庫自來水廠，由BIWASE公司興建，導入斜板沉澱（lamella settling）與雙層HDPE濾材系統等先進技術，提升水質淨化效率與穩定供應能力。兩座廢棄物相關設施則設於原Ham Ninh社區。Bai Bon垃圾處理區占地15公頃，投資額3,820億越南盾；相鄰的Bai Bon垃圾發電廠約10公頃，將廢棄物轉換為電力後回輸當地電網，兼顧減量與能源再利用目標。Le Trung Ho表示，這些工程不僅是為APEC做準備，更是確保島嶼長期水資源安全、廢棄物管理與能源供應的戰略投資。目前，包括會展中心、多功能劇院與機場航廈擴建工程也同步加速推進。外界普遍認為，富國島藉由主辦APEC，將向21個成員經濟體領袖展現越南發展成果，並進一步吸引國際資金與合作機會。