我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣藝文界近期前往東南亞，僑務委員會籌組的「春節文化訪問團亞洲團」2月27日走進菲律賓校園，在聖湯瑪斯大學（UST）盛大演出，吸引近500名師生與僑界人士到場觀賞。由國立台灣戲曲學院附設的台灣特技團擔綱演出，並與當地學生同台獻藝，現場氣氛熱烈，展現台菲文化交流的活力。此次「春節文化訪問團亞洲團」自2月23日至3月20日巡迴印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及日本等5國8座城市，帶來主題為「島嶼流光．藝動台灣」的精彩節目。整體演出以東方上古文化「四象」青龍、白虎、朱雀、玄武為創作意象，象徵四方能量匯聚，傳遞迎春納福的祝願。訪團團長楊益全致詞時表示，台灣特技團自1990年成立以來，長期致力於傳承傳統技藝，同時融入現代創新元素。本次演出結合小提琴演奏、現代舞蹈、傳統特技與多媒體影像科技，呈現跨界融合的舞台效果，充分展現台灣文化軟實力與創作能量。活動當天，包括佛光山萬年寺住持妙淨法師及佛光緣美術館主任如慶法師皆應邀出席，與僑界代表及菲律賓主流社會人士一同欣賞演出。此外，UST中學部合唱團與民俗舞蹈團也參與同台演出，跨文化合作的火花贏得滿堂喝采。我國駐菲律賓代表周民淦致詞指出，春節文化訪問團不僅為僑胞帶來熟悉的新春氛圍，也讓更多菲律賓朋友透過藝術感受台灣多元文化的魅力與創新活力。透過藝術交流深化彼此理解，是民間外交的重要力量。隨著巡演腳步持續前行，這場跨國文化對話仍在延伸。從舞台上的特技翻騰到觀眾席間的掌聲共鳴，不只是一次節慶演出，更是台灣以文化為名片，向亞洲各地傳遞友誼與祝福的具體行動。