在越南都市的街頭咖啡館與新興住宅區裡漫步，會發現一種全新的家庭樣貌正悄然浮現，因為路上的小孩越來越少，越來越多年輕夫妻選擇維持「雙薪無孩」（DINK）生活型態，把時間與資源投入事業、旅遊與自我成長，而非養兒育女。這股趨勢不僅改變家庭結構，也讓社會重新思考幸福的定義。根據統計，2025年越南全國生育率降至1.93，創下歷史新低。專家指出，生育率跌破人口更替水準，顯示少子化問題逐漸浮現，而「雙薪無孩」家庭數量增加正是其中一個關鍵現象。造成這波趨勢的原因相當複雜。隨著房價與生活成本不斷上升，撫養孩子所需的教育、醫療與日常開支成為沉重負擔。對許多年輕人而言，在都市打拚已壓力重重，若再加上育兒責任，經濟與心理負擔都可能倍增。此外，現代價值觀的轉變也是重要因素。越來越多夫妻將個人發展、自我實現與生活品質視為優先選項。他們重視職涯規劃、財務自由與精神滿足，認為婚姻未必等同於必須生育，家庭形式可以有更多可能性。然而，在傳統文化氛圍濃厚的越南社會，婚後生子仍被視為理所當然。選擇不生育的夫妻常面臨來自父母與長輩的壓力與質疑，甚至被貼上「不完整家庭」的標籤。這種世代間的價值差異，使得家庭議題成為公共討論焦點。專家分析，當傳統觀念與現代思維交會，社會必然出現磨合與轉型。越南家庭樣貌正在經歷深層變化，未來如何在尊重個人選擇與回應人口結構挑戰之間取得平衡，將是政府與社會必須共同面對的新課題。