2026台灣燈會在嘉義縣，今（3）日盛大開幕，將一路到3月15日，今年主題以《光躍台灣．點亮嘉義》為主，跳脫往年主燈用生肖年做主視覺，而改用嘉義阿里山神木當成主角，另外也結合瑪利歐主題，更有聯名小提燈，還有煙火秀、演唱會、重現大阪世博TECH WORLD館。《NOWNEWS》整理2026台灣燈會以及其他目前還在舉辦中的各縣市燈會時間地點、主燈、提燈領取等資訊，一文掌握。
🟡2026嘉義「台灣燈會」：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
📍「台灣燈會」主燈介紹：
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。
該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺，整體結構以循環木料拼貼組構而成，燈體外觀以多層次結構堆疊，呈現神木向上生長的力量感，讓觀眾在不同角度觀看時，產生不同的視覺感受。
主燈位置：嘉義縣政府前廣場，
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
📍「台灣燈會」超級瑪利歐主題：
嘉義縣政府表示Ｍ今年台灣燈會還攜手「超級瑪利歐」推主題展區，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」同樣是本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，並與任天堂首次合作跟台灣燈會推出「經典問號磚塊小提燈」。
📍台灣燈會「？磚塊造型的限量小提燈」：
「？磚塊造型的限量小提燈」採事前抽籤制，抽中才可兌換，另也可於現場參加「活動現場贈」，3月3日~3月15日每天早上9點開放當日預約，每個LINE帳號限兌換1份
舉例：3月3日沒有預約到，3月4日還可以繼續預約，直到預約到。而「事前抽籤贈」有抽中，就無法再參加「活動現場贈」。
備註：「活動現場贈」是每天預約當日的，所以要確定可以到現場領取再預約時間，此方案1個帳號只能預約成功1次。
🟡「2026台北燈節」：
日期：即日起至3月15日
亮燈時間：每日17時至22時
地點：
花博展區：花博公園圓山園區（鄰近捷運圓山站、中山國小站）
西門展區：西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段一帶
官網：2026台北燈節官網
說明：
台北市觀傳局表示，今年台北燈節規劃「雙展區、雙IP」模式，花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，並將有10公尺高「柯博文主燈」；西門展區與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等角色現身展區各處。
📍兩燈區亮點與主燈介紹：
花博燈區亮點：
一、主燈：10公尺高「柯博文主燈」
透過層次分明的機械造型與動態燈效，展現未來科技美學，每30分鐘展演一次。
二、並集結大黃蜂、密卡登等經典角色，營造沉浸式光影體驗。
西門燈區亮點：
一、主燈：約8公尺高的「Baby Molly」
Baby Molly 以「搖擺」的俏皮形態現身，象徵好運與驚喜隨之而來，Baby Molly位於360度的動態核心，上方環繞著 LED新年光環，隨著裝置緩慢轉動，在不同角度展現細膩光影變化。每20分鐘展演一次。
📍「台北燈節」柯博文小提燈：
台北燈節推出限量「柯博文」小提燈，為期3天發放⼩提燈，今（3）日為最後一天。花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆），⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，15:00發放。
另也有台北市12行政區指定地點。包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場），14:00發放。
🟡「2026桃園燈會」：
日期：即日起～3月8日
地點：分三個區域包含 虎頭山創新園區、南崁溪、三民運動公園
點燈／開放時間：
平日：18:00～21:30
假日：18:00～22:00
主題：飛馬耀桃園（馬年意象，結合傳統燈藝與光影科技）
官網：2026桃園燈會官方網站
說明：2026 桃園燈會以「飛馬耀桃園」為年度主題，將於2月25日至3月8日登場，地點包含虎頭山創新園區、南崁溪、三民運動公園。桃園市觀光旅遊局表示，今年除了主打高13米的全金屬機械動態主燈外，也攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」。
📍「2026桃園燈會」主燈：
虎頭山創新園區（未來光域）為主燈展演區園，區內展示全台首座「機械飛馬」主燈，以巨大的飛馬主燈為核心象徵，將桃園「國門之都」的速度、勇氣與城市動能，凝聚成一場直指夜空的光之宣言。
展演時間：
每日18:00開始，每30分鐘展演一次。結合煙霧、燈光與雷射特效，展演「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」5幕劇情。
📍「2026桃園燈會」馬上發小提燈：
領取日期：
3月：3月3日、3月7日、3月8日
領取時間：每日17：00
領取地點：虎頭山創新園區、三民運動公園燈區服務台。
領取方式：依現場排隊動線領取，數量有限，發完為止。
🟡2026冬山舊河港燈節：
日期：即日起～3月7日 (六)
地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道
官網：幸福冬山臉書
說明：2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，搭配當地得天獨厚的寬廣綠地，呈現多個燈飾藝術，地點就在冬山車站廣場，燈節將展至3月7日。
📍「2026冬山舊河港燈節」小提燈：
限量500份，已於2月28日發放完畢。
🟡「2026新北燈會」主要資訊：
燈會日期：即日起～3月8日
每日點燈時間：18:00~22:00
地點：新北大都會公園 幸福水漾園區
官網：2026新北燈會
說明：
新北市民政局表示，今年新北燈會以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃「16大主題燈區」、「8大特色活動」，首度創新以360度全景環繞設計，結合動態技術，打造高達15米巨型主燈，並有超人氣IP「線條小狗」。
📍「2026新北燈會」主燈介紹：
今年新北燈會會場是以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程。主燈「勁馬奔騰」象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果，高度達15米的巨型主燈，每半小時展演3分半鐘主燈秀，以動態結構、燈光及煙霧特效，營造出動態效果，並結合光雕投影藝術。
主燈秀時間：即日起～3月8日，18:00-22:00 每30分鐘有3分半鐘展演秀（末場展演時間21:50）。
📍「2026新北燈會」限量小提燈：
限量3000份，已於2月27日發送完畢。
🟡「2026中臺灣燈會」：
日期：展至今日3月3日
地點：臺中市中央公園
官網：大玩台中
說明：
2026中臺灣燈會於臺中市中央公園盛大登場，台中市政府觀光局表示，今年度攜手代表愛與勇氣的全球人氣IP姆明（Moomin），以「Moving on」為策展主題，打造「極光下的姆明谷」，規劃7大主題展區，主燈是60公尺高姆明童話故事場景。
📍「2026中臺灣燈會」主燈介紹：
主燈「極光下的姆明谷」號稱是2026全臺首創IP機械主燈全臺唯一60米童話故事場景，且是全臺首創IP機械主燈，還有全臺最美異國夢幻極光。
展演時間：每日18:00-22:00(最終場21:30) 備註：開幕日(2月15日)首場為19:00每30分鐘展演1場，每場3分鐘。
📍「2026中臺灣燈會」姆明小提燈：
燈會期間至今（3）日，下午16:00開放領取提燈的民眾排隊，16:30開始限量發送，平日3000盞、假日4000盞，每人限領1盞。
🟡「2026南投燈會」：
燈會名稱：2026南投燈會馳光 萬馬奔騰
日期：即日起～3月8日
時間：10:00-21:30
地點：南投縣會展中心、貓羅溪畔水舞廣場
官網：南投燈會官方網站、樂旅南投臉書
說明：
2026南投燈會地點就在於南投縣會展中心。南投縣政府表示，今年主題定為「馳光・萬馬奔騰」，並首度推出「雙主燈」設計，且與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名，2026南投燈會規劃11大主題燈區。
📍「2026南投燈會」主燈：
本屆燈會設置「天」與「地」雙主燈，象徵城市動能與童趣記憶的結合。《凌光之翼》以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構呼應馬年意象，於燈會期間的定時展演，將隨音樂節奏轉動，帶動飛馬展翅奔騰。
《飛馳樂園》則由2014年台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸形象，打造童話般沉浸體驗，形成天上與地面、動態與靜態交織的雙主場視覺震撼。
📍「2026南投燈會」天馬行空小提燈：
發放日期：即日起～3月8日
發放地點：1號服務台（位於會展中心旁）
發放時間：
18:30 開始發放號碼牌
19:00 憑號碼牌領取小提燈
發放地點：1號服務台（祖祠路入口意象與南投縣會展中心附近）
🟡2026台南月津港燈節：
展期：即日起～3月8日
地點：臺南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區
亮燈時間：
藝術燈區（主燈區）、月津超新星：17:30~23:00（船屋22:30熄燈）
巷弄燈區：18:00~22:00
備註：3月3日元宵節延長至02:00
官網：2026月津港燈節臉書、月津港燈節
說明：
台南市政府表示，「月津港燈節」今年燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，主題燈為《天馬獸》。
📍「2026月津港燈節」主燈介紹：
主燈區有《浮光流雲》作品以流動的光象徵鹽水信仰與文化能量的再度聚合。由上百顆燈籠構成的光體漂浮於河面，隨夜風閃爍，如雲霧般連接港道。
作品由策展單位「都市藝術⼯作室」創作，多年⽉津港策劃執⾏經驗下，已經在此場域創造了地標型作品，成為來訪⺠眾必訪景點。除了延續以往燈籠形式外，今年更加⼤作品尺幅。
主燈區還有因應馬年而設計的主題燈《天馬獸》讓傳統的神話化為當代的想像能量，展現「雲端光景」中信仰與創造力共構的光之生物。作品是由現任教於日本京都藝術大學、出生於日本京都的森岡厚次 (Morioka Koji)，帶領京都藝術大學學生共同製作。
▲2026月津港燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，因應馬年，今年還有「天馬獸」。（圖／台南市政府提供www.tainan.gov.tw/）
🟡2026台南新營波光節：
日期：即日起～3月8日
時間：每天17:30～22:00
地點：台南新營天鵝湖公園
官網：2026新營波光節臉書
說明：
以「藝術與土地共生」為核心，透過光影介入天鵝湖自然環境，讓觀者在行走、停留與互動之間，逐步放慢生活節奏，更首度以繪本敘事為策展線索，打造兩個夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」。
展區共規劃7件主題作品，其中包含4件互動式裝置，結合聲音、影像、水霧與感測科技，讓民眾成為作品的一部分。
🟡2026佛光山燈會：
日期：即日起到3月18日
地點：佛光山佛陀紀念館
官網：2026佛光山春節平安燈法會官網
說明：
為期一個月「2026年春節平安燈法會」規劃平安燈、表演、活動及美食等。慧傳法師表示，今年的平安燈法會同時迎來開山60周年，也是開山祖師星雲大師的百歲誕辰，以「傳燈六十‧百年仰望」為主題規劃四大區，亮點包含主題平安燈「蓮華飛騎」，主燈高12高尺，還有每年備受民眾期待的光照大千慶團圓光雕秀等。
📍「2026佛光山燈會」光雕秀時間：今（3）日為最後一天，時間19:00、19:30
地點：佛光山佛陀紀念館成佛大道
🟡「2026花蓮太平洋燈會」：
日期：即日起－ 3月8日
時間：每日 18:00 － 22：00
地點：花蓮市日出大道、三角公園
官方網站：2026花蓮太平洋燈會官網、花蓮觀光粉絲團臉書
說明：
「2026花蓮太平洋燈會」將展至3月8日，花蓮市觀光處表示，此次燈會主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」，主視覺則是以馬年生肖圖案結合縣內特色景觀、燈籠和族群文化等精神符碼。
📍「2026花蓮太平洋燈會」主燈與其他燈區介紹：
以花蓮五種樣貌「希望」、「海 」、「山 」、「物 」、「未來」 對應，展開五種主題「光落之處 」、「洄瀾波光」、「霧光山谷」、「流光幽香」、「光域幻城」，主燈為「霧光山谷」。
📍「2026花蓮太平洋燈會」提燈：
花蓮縣政府觀光處表示，提燈以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，期盼能透過這盞「會發光的書」，祝福民眾新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章。
發放日期：3月3日，下午4時30分開始發放
發放地點：花蓮市日出大道（F 段）
發放數量：3月3日元宵節限量888份
