▲經典賽中華隊今日將在宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，球場烏雲已散去，工作人員開始整土。（圖／記者陳柏翰攝,2026.3.3）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，將交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍，有別於昨（2）日大雨下一整天，今日球場烏雲已漸漸散去，內野大帆布已經掀開，場務開始整理內野黑土，高機率能準時開打。昨日宮崎地區整日降下大雨，連帶影響到中華隊的熱身賽行程，原訂日本時間11點交手歐力士猛牛二軍，最終因雨勢過大，在10點半宣布取消比賽，中華隊僅能在室內空間進行打擊練習。昨日宣布延賽後，下午雨勢比上午更大，直到午夜雨勢才暫緩，今晨宮崎市區仍是陰天，不過越靠近球場，球場越亮、天空越藍。進入球場後，內野大帆布已經掀起，工作人員開始整土，改用小帆布遮住投手丘，確保投手丘不受影響。中華隊今日將於日本時間11點（台灣時間10點）交手軟銀二軍，預計推出正賽打線，包含「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、李灝宇、鄭宗哲等美職體系球員都將上場，李灝宇、鄭宗哲將重組U18黃金二遊，費爾柴德高機率鎮守中外野。投手方面，中華隊總教練曾豪駒昨日表示，若昨日延賽，投手調度將推延至今日，由中華隊投手輪流登板調整，昨日原訂先發投手為張峻瑋。旅美投手莊陳仲敖則是因為母隊有使用限制，因此確定不會登板。