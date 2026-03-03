我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本、韓國在大阪京瓷巨蛋內進行最後調整，不受天候影響的備戰環境，成為本屆經典賽最明顯的主場紅利。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊旅美強打李灝宇。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將於3月5日在東京巨蛋開打，中華隊卻在正賽前夕迎來真正硬仗。今（3）日才剛在宮崎完成最後一場官辦熱身賽，全隊晚間便得直奔機場飛往東京，抵達飯店恐已深夜；隔天當地上午10點，又必須準時踏入東京巨蛋進行官方練球。從熱身賽結束到長途移動，再到壓縮睡眠的早場訓練，成了中華隊在經典賽開打前的第一道地獄考驗。本屆經典賽，身為主辦國的日本與同組勁敵韓國，被安排在不受風雨影響的大阪京瓷巨蛋進行最後備戰。反觀中華隊、澳洲與捷克，則被安排在室外球場的宮崎。遇到宮崎連日大雨，加上WBC大會對於室內練球場地與時間的「嚴格管制」，中華隊能做的只有最基礎的維持訓練，成效大打折扣。反觀日韓兩軍，卻能在氣溫恆定、乾燥的巨蛋內，按部就班地調整投手打擊，這種備戰環境的「不對等」，就是最殘酷的主場紅利。更嚴峻的挑戰還在後頭。依照目前大會的排程，中華隊今(3)日順利打完最後1場官辦熱身賽，全隊將即刻趕赴宮崎機場，搭乘晚間班機火速飛往東京。抵達東京飯店安頓好，恐怕已是深夜。但殘酷的是，大會安排中華隊明(4)日上午10點，就必須踏入東京巨蛋進行官方練球，代表球員們可能早上7、8點就得起床準備。對於幾天前才剛抵達日本、每天清晨5點還會因為「時差」自動醒來的旅美球員來說，短短24小時內必須歷經「實戰、長途移動、壓縮睡眠、巨蛋早練」，正是考驗團隊後勤修復能力、以及職業球員適應力的終極戰場。