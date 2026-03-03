我是廣告 請繼續往下閱讀

費城半導體都上漲。台北股市今（3）日開盤35106.22點，上漲11點，但隨後翻黑、最低觸及35022.87點，又上攻逾百點，暫報35250點。大盤震盪之際，中小型股走高，櫃買指數開盤316.39點、上漲0.38點。權王台積電今日開盤下跌5元、來到1970元，隨後跌幅加大，一度下探1965元。台達電開盤下跌15元、來到1410元；鴻海開平盤239元。台塑化上漲2.9元，達59.4；奇鋐上漲65元，達1830元；南亞上漲3.2元、最高觸及92.7元。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管市場仍持續觀望美以伊戰爭後續，但分析師認為，美國油價從當日高點回落，緩解市場對戰爭影響美國經濟的擔憂；加上投資人大量買進牛市領頭羊科技股，如輝達和微軟，這些公司資金充裕，能夠抵禦任何戰爭衝擊。因此上述因素推動股市反彈。KKM Financial首席執行官基爾伯格（Jeff Kilburg）指出，儘管地緣政治緊張升級，但市場仍處於牛市中，週日期貨市場對伊朗衝突的反應過度，也為投資人在標普500指數接近2026年低點時買入，創造了機會。貝爾德投行（Baird）的梅菲爾德（Ross Mayfield）也表示，儘管衝突仍有許多變數，但他認為市場正在收復早先的跌幅，如果伊朗真要採取關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之類的選項，或者試圖破壞能源基礎設施，也算是在預料之內。不過，如果油價持續數月上漲，可能會影響美國消費者或聯準會（Fed）的利率決策。2日收盤，道瓊工業指數跌73.14點或0.15%，收48904.78點；標普500指數微漲2.74點或0.040%，收6881.62點；那斯達克指數上升80.65點或0.36%，收在22748.86點；費城半導體指數則漲38.99點或0.48%，收8137.36點。