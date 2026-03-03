2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，將交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。中華隊總教練曾豪駒賽前公布先發打線，開路先發為「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），李灝宇打2棒，張育成回到4棒，鄭宗哲7棒，先發捕手非林家正而是蔣少宏。
中華隊官辦熱身賽先發打線：
第一棒：費爾柴德、中外野手
第二棒：李灝宇、二壘手
第三棒：陳傑憲、右外野手
第四棒：張育成、一壘手
第五棒：林安可、指定打擊
第六棒：吳念庭、三壘手
第七棒：鄭宗哲、游擊手
第八棒：蔣少宏、捕手
第九棒：陳晨威、左外野手
更多經典賽相關新聞：
經典賽熱身賽轉播懶人包》中華隊30人名單、直播連結、降雨率一覽
體壇焦點／中華隊熱身賽首戰因雨取消 今戰軟銀成最後磨合機會
更多「2026經典賽」相關新聞。