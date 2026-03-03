我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開打在即，中華隊今（3）日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，將交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹二軍。中華隊總教練曾豪駒賽前公布先發打線，開路先發為「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），李灝宇打2棒，張育成回到4棒，鄭宗哲7棒，先發捕手非林家正而是蔣少宏。第一棒：費爾柴德、中外野手第二棒：李灝宇、二壘手第三棒：陳傑憲、右外野手第四棒：張育成、一壘手第五棒：林安可、指定打擊第六棒：吳念庭、三壘手第七棒：鄭宗哲、游擊手第八棒：蔣少宏、捕手第九棒：陳晨威、左外野手