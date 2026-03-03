我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元宵節雖然沒有放假，但全台各地都會舉辦燈節，下班後還是可以欣賞精彩的花燈。（圖／台北市觀傳局提供https://www.tpedoit.gov.taipei）

元宵節有放假嗎？

過完元宵才算過完年！3大習俗一次看

吃湯圓，帶來好運：

賞花燈，驅邪避災：

猜燈謎，開智慧：

▲元宵節也會吃湯圓，但元宵和湯圓其實不同，最大差別在於做法，元宵是「搖」出來的，而湯圓是「包」的。（圖／記者葉盛耀攝）

今（3）日迎來農曆正月十五元宵節，也是春節後的第一個月圓之夜，象徵著團圓與新年的圓滿結束。不少民眾一早打開Google會發現首頁換上了濃濃節慶氛圍的元宵限定Doodle塗鴉。不過剛放完228連假，大家最關心的莫過於「元宵節有放假嗎？」以及為什麼要吃湯圓、賞花燈，關於元宵節懶人包一次看。為了歡慶元宵節，Google特別在台灣、中國、香港，以及英國、加拿大、澳洲等全球有亞洲習俗的地區，同步推出了期間限定塗鴉。從釋出的畫面中可以看到，首頁塗鴉是一個散發著溫暖橘紅光芒的大型紅燈籠，整體採用了傳統「剪紙」藝術風格，正中央有一匹奔騰的「火馬」，而「Google」的英文字母則巧妙地印在圍繞著火馬漂浮的各個小天燈上。這款設計寓意著在夜晚放飛燈籠為大家帶來好運，而火馬的剪紙圖案更蘊含了積極向上的能量與動態勢頭。結束228連假後，緊接著迎來元宵節這個傳統大節日。根據現行的《紀念日及節日實施辦法》，3月3日元宵節並非國定假日，因此當天全台皆為「正常上班上課」。不過民眾別灰心，全台各地都有應景的熱鬧燈會，還有許多限量提燈開放免費領取，下班後依然能參與一年一度的元宵活動。俗話說過完元宵才算真正過完年，這天的傳統習俗背後有哪些意義呢？◼︎湯圓本身帶有圓滿、團圓的意思，有著「團團圓圓」的吉祥寓意。傳統習俗認為，在這天吃湯圓能為新的一年帶來好運，讓整年都圓滿順遂。◼︎賞燈習俗最早可追溯到漢朝，相傳漢明帝為了弘揚佛法，下令在元宵之夜「家家點燈」，後來逐漸演變成全民性的賞燈活動。「燈」象徵光明，點燈也代表著驅邪避災、祈求來年順利。現今如台北燈節、新北平溪天燈及台南鹽水蜂炮等，都是極具台灣代表性的慶典。◼︎猜燈謎這項活動源自宋朝，當時文人雅士會在燈籠上寫下謎題供人解答，為節慶增添樂趣。因為有趣且極具挑戰性深受大眾喜愛，民間甚至流傳只要成功解開燈謎，就象徵著「聰明才智大開」